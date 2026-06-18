Saltimbanquis continúa con el ciclo "Gurisada y Teatro" este fin de semana

Los integrantes del grupo artístico Saltimbanquis llevarán a cabo la puesta en escena de las obras "Chácharas de río" y "Con A de payasa" durante este fin de semana, en el marco del ciclo denominado "Gurisada y Teatro". Las funciones se desarrollarán este sábado 20 y domingo 21 de junio, en ambos casos a partir de las 16, en la sala teatral ubicada en calle Feliciano 546 de la ciudad de Paraná. Esta propuesta cultural infantil se realiza con el propósito de acercar producciones teatrales de raíz regional a los niños y las familias de la capital provincial durante la temporada invernal.

La primera jornada estará dedicada a la puesta en escena de "Chácharas de río", una pieza que adopta la estructura formal de una conferencia académica, pero mediada por las convenciones de la comedia y la narración escénica. El argumento sigue las peripecias de tres particulares expositores que intentan brindar una charla informativa acerca del paisaje y las características de la geografía entrerriana, viéndose constantemente desbordados por sus propias digresiones.

La obra recurre a situaciones cómicas, relatos y anécdotas para recuperar saberes populares, mitos autóctonos y leyendas locales vinculadas a la flora, la fauna y el entorno costero de la región litoraleña.

El elenco actoral encargado de dar vida a los personajes está conformado por Azul Acosta Balmas, Jimena González y Carlos Vicentin, asistidos en la operación técnica por Catalina Bogado y en el registro fotográfico por Laura Moyano.

Por su parte, la programación del domingo 21 de junio contempla la presentación de la compañía Garúa Circo con su espectáculo unipersonal de clown titulado "Con A de payasa", una propuesta de malabarismo, ilusionismo y humor físico. La trama aborda los tiempos en los que la participación de las mujeres en el ámbito del payaso tradicional era invisibilizada, proponiendo un viaje a través del tiempo a partir de los elementos que van surgiendo de una antigua valija.

La puesta en escena cuenta con la creación e interpretación escénica de la actriz Rocío Beltramini, el acompañamiento en la composición musical de Ana Menaglia y la producción general del equipo de Garúa Circo.

Las funciones cuentan con el apoyo del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos.

La entrada será libre, con modalidad de aporte a la gorra.

Para reservas, comunicarse al 343 4550552.