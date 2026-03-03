¿Qué pasa si un padre no paga una cuota alimentaria? Una jueza ordenó a los tíos a hacerse cargo

El abogado especialista en familia, Andrés Beccar Varela, analizó un caso judicial en el que se exige a los tíos paternos hacerse cargo de la cuota alimentaria ante el incumplimiento del progenitor

En una resolución llamativa, la jueza de Familia de la IV Circunscripción de Neuquén, Eliana Fortbetil, dispuso que los tíos paternos de dos niñas deban hacerse cargo de la cuota alimentaria. La jueza determinó tomó esa decisión luego del pedido de una madre, quien no lograba que el progenitor varón aporte a la manutención familiar.

Durante su participación en Infobae, el abogado de familia Andrés Beccar Varela aportó que reviste su complejidad porque es algo que “no está previsto en el Código” Civil y Comercial.

“No es inédito este fallo. Ya es como el tercero o cuarto que ordena que un tío o una tía tengan que asumir la obligación alimentaria”, señaló el especialista.

El fallo dispone que los tíos abonen el 70% de la canasta de crianza establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En sus fundamentos, Fortbetil señaló que “las niñas no pueden quedar libradas a la suerte de conflictos, ausencias o insolvencias de los adultos responsables directos cuando el propio sistema jurídico ha previsto mecanismos de contención dentro del entramado familiar ampliado”.

Beccar Varela destacó sobre los alcances de la decisión y que “lo complejo es que no está previsto en el Código”, ya que la norma “se encuadra dentro de lo que es alimentos entre parientes”. “La ley permite que otros parientes también puedan responder, pero hay un límite. El artículo 537 del Código Civil y Comercial dice que pueden responder en línea ascendente, los ascendientes y descendientes”, precisó.

En concreto, el especialista recordó que la norma incluye abuelos y nietos, pero no especifica tíos. “Tíos viene a ser un grado colateral en tercer grado. No está previsto en la norma. En la norma, el alcance está hasta ahí”, afirmó, y detalló que la suma equivalente a la que habrán que afrontar los tíos es de 425.096 pesos.

Al ser consultado sobre el cálculo de la cuota, Beccar Varell indicó que el monto es menor para los tíos porque no está contemplado “en la cuota de un tío la educación y el esparcimiento”. Sin embargo, señaló que rige “el principio que inspira esta obligación alimentaria entre parientes es la solidaridad familiar”.

En ese marco, advirtió sobre una posible expansión de la responsabilidad y se mostró crítico con la resolución judicial: “Me parece peligrosa esta extensión. Primero, que no está prevista. Por ejemplo, tengo 62 sobrinos. Yo estoy en el horno, a mí me despluman”.

Respecto a quién corresponde reclamar, sostuvo: “La ley dice que primero están obligados los ascendientes de estos niños, que son el padre, que no está pagando, y los abuelos. Entonces, si alguien es el tío demandado y está en esa circunstancia, digo: ‘No, un momento, ellos son ascendientes, están primero. Primero hay que ir a los ascendientes’”.

El abogado también describió otras medidas a disposición de la Justicia frente al incumplimiento: “Tienen otras medidas para compelir al deudor recalcitrante para que cumpla. Le prohíben el ingreso a un club, le quitan el celular, la licencia de conducir, o lo inscriben en el registro de deudores morosos”.

El derecho al cuidado

Beccar Varela señaló un aspecto particular del fallo: “Lo novedoso de este fallo es que invoca una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado”. En ese marco, precisó que esa declaración apuntó que el derecho al cuidado abarca tres dimensiones: "derecho a cuidar a otro, derecho a ser cuidado y derecho al autocuidado”.

En relación con la situación de la madre reclamante, precisó: “No solo acá está el interés superior de estos dos niños, sino que también hay un derecho de esta mujer, que como no tiene ninguna ayuda económica, ella tiene que ocuparse el 100% al cuidado de estos dos hijos”. Añadió: “Como tal, se le dio una autonomía especial a este derecho al cuidado, que también comprende su autocuidado”.

El fallo, pese a todo, podría ser revisado próximamente. Beccar Varela advirtió: “Esto es un fallo de primera instancia, probablemente vaya a Cámara”. Sobre la defensa de los tíos, señaló: “Se limitaron a decir: ‘Hay otros parientes’. No dijo con énfasis si está un hermano o hay otro ascendiente o abuelo que tiene más que nosotros. No utilizó bien ese argumento”.

Finalmente, el especialista puntualizó sobre la dificultad que enfrenta la Justicia para precisar la capacidad económica real en caso de ingresos no registrados- “El ingreso informal generalmente, como es informal, no hay contrato de trabajo, pero los jueces y la justicia no es ciega y se da cuenta que alguien que invoca que no tiene ingresos, por distintos indicios, se da cuenta que esa persona tiene capacidad económica”.