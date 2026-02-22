En un año, secuestraron más de 100 mil atados de cigarrillos en ríos entrerrianos

Durante 2025, Prefectura secuestró 107.680 atados en los ríos de nuestra provincia.

La incautación de cigarrillos que ingresan de contrabando por los ríos entrerrianos viene en franco aumento.

Los últimos años, Prefectura Naval Argentina venía secuestrando una cantidad anual inferior a los 90 mil atados. Así, en 2021, la fuerza incautó 17.010 paquetes. Al año siguiente, la cifra creció a 89.030. Un año después, el número descendió a 29.510 atados.

Sin embargo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, Prefectura secuestró 107.680 atados en los ríos de nuestra provincia. Así lo registró ANÁLISIS a partir de un pedido de información pública.

En la mayor parte de las veces, los productos tabacaleros se secuestran junto con las embarcaciones que transportan la mercadería ilegal. Se trata de lanchas, canoas y otro tipo de vehículos.

Ingreso ilegal de embarcaciones

Los últimos meses, y a raíz de la detección de ingresos irregulares de embarcaciones en aguas del río Uruguay, las autoridades reforzaron los operativos de control y fiscalización en distintos tramos del curso de agua compartido entre Argentina y Uruguay.

La medida fue dispuesta con el objetivo de prevenir el tránsito ilegal de embarcaciones, garantizar la seguridad en las áreas ribereñas y evitar maniobras que puedan representar un riesgo para la navegación, el medio ambiente o el orden público.

Los controles incluyen patrullajes fluviales y verificaciones de documentación a las embarcaciones que circulan por la zona, con especial atención en los puntos de mayor tránsito y en aquellos sectores donde se detectaron ingresos sin la debida autorización.