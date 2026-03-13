Crisis de las prestaciones: institución con 27 años de trayectoria cierra su Centro de Día en Colón

Por la crisis del sistema de prestaciones de la Ley 24.901, el Centro Santa Ana de Colón cerrará a fines de abril su sede de San Martín 91 y concentrará provisoriamente sus servicios en la sede de rehabilitación. "Con profunda tristeza, el Centro Santa Ana informa que a fines del mes de abril se verá obligado a cerrar una de sus sedes como consecuencia de la grave crisis que atraviesa actualmente el sistema de prestaciones para personas con discapacidad en la Argentina”, dice el comunicado emitido este viernes.

Se trata de la sede ubicada en San Martín 91, “un espacio de encuentro, aprendizaje, rehabilitación y acompañamiento para numerosas personas con discapacidad y sus familias. Su cierre forma parte de una dolorosa decisión dentro de un proyecto institucional que lleva 27 años de trayectoria, iniciado originalmente bajo el nombre de Centro El Solar y que con el tiempo dio origen al actual Centro Santa Ana. Estas paredes han sido testigo de historias de esfuerzo, de pequeños y grandes logros, de vínculos que se construyeron día a día entre concurrentes, familias y equipos de trabajo. Por eso, esta decisión no implica únicamente el cierre de una sede física”, señalan con pesar.

Adjudican la medida “al profundo deterioro del sistema prestacional establecido por la Ley 24.901, que regula las prestaciones para personas con discapacidad en el país. Desde hace años, instituciones de todo el territorio nacional vienen advirtiendo que los aranceles del sistema se encuentran muy por debajo del costo real de funcionamiento, mientras que los gastos operativos - salarios, servicios, insumos y mantenimiento-aumentan de manera sostenida”.