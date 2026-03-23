Temporal de lluvia y viento dejó evacuados, daños y asistencia en distintos barrios de Paraná

Desde Protección Civil informaron que las intensas lluvias y vientos provocaron evacuaciones, caída de árboles y daños en la infraestructura del puente del Club de Pescadores. El municipio desplegó operativos en zonas críticas y pidió extremar precauciones.

El temporal registrado durante el fin de semana dejó evacuados, daños materiales y un amplio despliegue de asistencia en distintos barrios, según informó el responsable de Protección Civil municipal, Lucas García.

El fenómeno meteorológico se presentó con fuerte intensidad y variaciones en su nivel de alerta, que pasó de amarillo a naranja. Las lluvias alcanzaron los 108 milímetros, generando anegamientos y complicaciones en zonas vulnerables.

En tanto, aproximadamente desde las 23 del domingo y hasta la mañana de este lunes, el registro de lluvia caída era de 20 milímetros.

“Ha sido un fin de semana muy tormentoso, con alerta meteorológico de variada intensidad y como consecuencia, el fin de semana tuvimos la evacuación de una familia, a la cual el municipio de Paraná le dispuso alojamiento en un CIC. Al llover tanta cantidad, 108 milímetros, que es mucha cantidad de agua, hizo un desborde de arroyos que ingresó el agua a las viviendas que están bajo la cota de inundación. También se asistió en distintas zonas de la ciudad, especialmente en la zona sur”, confirmó García a Canal Once.

Asistencia y operativos en barrios afectados

Desde el área de Desarrollo Humano se brindó asistencia a vecinos en distintas zonas, especialmente en el sur de la ciudad, donde el fenómeno tuvo mayor impacto.

Además de las lluvias, se registraron fuertes vientos que provocaron la caída de árboles y postes. En ese sentido, se recordó a la población que muchos postes pertenecen a empresas de servicios y deben ser denunciados a las correspondientes prestatarias.

También se realizaron tareas de monitoreo permanente en arroyos y sectores críticos, con patrullajes preventivos para evitar situaciones de mayor riesgo.

Zonas críticas y riesgos estructurales

Entre los puntos más comprometidos se encuentra la zona del puente Eva Perón, donde se registraron situaciones de anegamiento y evacuaciones.

“Hubo árboles caídos de gran porte en la zona del puente Eva Perón, donde hubo dos familias que tuvieron que ser evacuadas por la gran cantidad de agua. Además, hasta la madrugada del lunes se hizo patrullaje constante de los arroyos principales y también en la zona de Pancho Ramírez donde hubo una erosión por la cantidad de agua caída y hay una empresa que está trabajando. En una vivienda se observa la situación y se la monitorea constantemente, ya que está pegada al socavón que se produjo”, señaló el funcionario municipal.

También en el puente del Club de Pescadores, el socavamiento de la estructura obligó a restringir el acceso vehicular y se pidió a la población evitar circular o permanecer en el lugar por razones de seguridad.

“Se dispusieron obstáculos para evitar que los vehículos desciendan hacia la zona, ya que existe riesgo en el sector del puente. Además, recomendamos a la ciudadanía no pescar en ese lugar. Anoche estuve allí y había personas pescando debajo del puente, que no es un espacio seguro. El área está delimitada con cinta de peligro y otros elementos, pero pedimos especialmente que eviten permanecer en esa zona, ya que representa un riesgo”, insistió García.

Desde Protección Civil recordaron que ante emergencias los vecinos pueden comunicarse al 103, línea habilitada para situaciones críticas. El organismo remarcó que su función principal es asistir en situaciones de emergencia, mientras que otras áreas municipales intervienen en tareas complementarias como el retiro de árboles caídos.