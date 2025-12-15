Un adolescente fue brutalmente atacado por patota tras fiesta de egresados en Ceibas

Un grave episodio de violencia se registró en la noche del sábado en la localidad de Ceibas, luego de la finalización de la fiesta de recepción de los egresados 2025. Un adolescente de 14 años fue brutalmente atacado y sufrió lesiones de consideración, por lo que debió ser hospitalizado.

Según informó el sitio local Ceibas Noticias, el hecho ocurrió frente a la vivienda de uno de los presuntos agresores, ubicada a pocas cuadras del Polideportivo Municipal. En ese lugar, el menor habría mantenido una discusión con otro joven que derivó en un forcejeo inicial.

De acuerdo a las primeras versiones, en medio del altercado el adolescente fue sorprendido por varios individuos, quienes lo atacaron de manera grupal, propinándole golpes de diversa consideración.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un traumatismo de cráneo y una fractura de nariz, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital, donde permanece internada bajo observación médica, evaluándose su evolución.

Tras el violento episodio, la familia del menor radicó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables del ataque. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajan en la recolección de testimonios y pruebas para determinar las circunstancias del hecho.