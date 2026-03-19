Encontraron a la niña que era buscada en Cosquín: está fuera de peligro

Apareció la niña de 2 años de la localidad cordobesa de Cosquín que había desaparecido este miércoles por la tarde. Fue hallada cerca de su casa, en buen estado de salud.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, la nena fue encontrada en un descampado cercano a su vivienda. Está en buen estado y personal de la Fiscalía se encuentra en el lugar. Por el momento, se desconocen más detalles del caso.

La nena había sido vista por última vez al mediodía del miércoles 18 de marzo. Su mamá, de 24 años, explicó que en ese estaba preparando el almuerzo para la familia en su casa.

Tras advertir que la niña no respondía a sus llamados ni daba señales, la mujer alertó al 911 sobre la desaparición. Desde entonces, la Fiscalía de Fuero Múltiple de Cosquín dispuso un operativo de búsqueda.

La fiscal Silvana Pen se apersonó en la “zona cero” y comenzó a tomar testimonios de inmediato. A su vez, ordenó las primeras pesquisas. Los procedimientos se realizan en la zona del domicilio e involucra a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba y Bomberos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Para esas tareas también se incluyó el uso de drones con detección de calor y equipos de la división canes. Asimismo se trabaja en el análisis de las celdas telefónicas de la zona y en cámaras pertenecientes al sistema público de seguridad y de domicilios privados.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, informó en sus redes sociales que en la búsqueda participaban el Ministerio, el MPF de Córdoba, las fuerzas de seguridad de la provincia, el Ejército Argentino y Policía Federal.

Horas atrás, se activó el Alerta Sofía para darle máxima difusión al caso. Así, la foto de la pequeña con sus datos y características físicas comenzó a difundirse en los medios de comunicación.