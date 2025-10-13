Deportes

“El equipo dejó todo y no nos alcanzó”, dijo Gómez tras la eliminación de Patronato

13 de Octubre de 2025 - 01:40
Patronato perdió en Río Cuarto y dejó atrás su ilusión de pelear por el ascenso. Foto: Prensa Patronato.

Patronato se despidió de la actual temporada de la Primera Nacional. La derrota frente a Estudiantes, en Río Cuarto, lo dejó afuera de la lucha por el segundo ascenso a la elite del fútbol argentino y en la venidera temporada deberá pelear otra vez en el principal torneo de ascenso de la Argentina.

Tras la derrota, el director técnico del Santo, Gabriel Gómez, habló con la prensa y dejó sus sensaciones. En el primer tramo analizó el partido: “Los primeros 20 minutos nos tiraron muchos centros. La línea de tres era para tratar de ganar ahí, sabíamos que iban a venir, pero perdimos adentro del área. Después del 2 a 0 el equipo mejoró con la entrada de Valentín Pereyra. El equipo dejó todo, hizo el esfuerzo y no nos alcanzó”.

Consultado sobre los aspectos positivos del segundo tiempo, el DT evitó hacer balances profundos en el momento posterior al partido: “Hoy hay positivo poco, porque está la tristeza de quedar afuera. Hay muchas cosas en el año que si lo fueron y otras que hay que mejorar. Solamente agradezco a estos jugadores porque dieron todo”.

En cuanto al penal que abrió el marcador, el entrenador prefirió no emitir juicio apresurado: “Tengo que volver a ver la jugada para dar una opinión objetiva”.

Por otra parte, en relación al estado físico del plantel, Gómez reveló que varios jugadores llegaron con molestias al cierre del torneo: “Bonansea jugó desgarrado. Barolín tuvo su primer partido de titular, y dieron todo. Por eso me saco el sombrero con este grupo de jugadores”.

Y aclaró: “Nunca dije que el plantel era corto. A mí me gusta trabajar con 24 o 26 jugadores y tres arqueros. Sí tuvimos algunos inconvenientes, pero el fútbol tiene estas cosas al final de la temporada, hoy no perdimos por eso”.

