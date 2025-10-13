González: “En Entre Ríos estamos abocados a la búsqueda de Martín Sebastián Palacios”

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, se refirió al trabajo policial que permitió detener al ciudadano uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, acusado de cometer un doble femicidio en Córdoba y retener a su hijo de 5 años, y sospechoso de la desaparición del chofer de Uber Martín Sebastián Palacios.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), González aclaró que “la intervención de la Policía de Entre Ríos se origina producto de una denuncia por paradero del señor Martín Sebastián Palacios; quien formaliza la denuncia es la hermana que pone en conocimiento de que el tenía pactado un viaje ya que realiza labores de Uber tipo ejecutivo y pierden comunicación o contacto el martes 7 por la tarde noche”.

Relató que “desde ese momento, la Policía de Entre Ríos realiza una labor de inteligencia criminal, con búsqueda de cámaras y seguimiento lo que permitió determinar quién era la persona que había abordado el vehículo de Martín Palacios”.

Confirmó que “el vehículo de Palacios transitó por distintos lugares de la provincia, sobre el lado norte hacia Concordia, Federal, Villaguay y advertimos por el sistema de monitoreo de los controles camineros que el vehículo salió de la provincia el día 8 alrededor de las 16 horas. Posteriormente fuimos anoticiados que el vehículo aparece en Córdoba ciudad, barrio Retiro, incinerado, y luego también supimos del doble femicidio cuyo autor, Pablo Rodríguez Laurta, retiene a su hijo de 5 años y se retira de la escena. La hipótesis es que esa persona es la misma que circulaba en el Uber con Martín Sebastián Palacios”.

“Producto de este trabajo articulado, no sólo de Justicia sino entre Policías provinciales, y en el seguimiento producto de la causa del doble femicidio que se inicia en Córdoba y la búsqueda, se produce el Alerta Sofía, se monta un dispositivo en todo el país y en el seguimiento de inteligencia criminal de Policía de Córdoba se advierte que la persona profugada estaría en un hotel de la ciudad de Gualeguaychú con el menor. Me comuniqué con la Jefatura Departamental Gualeguaychú y de inmediato se apersona personal de Investigaciones junto con Minoridad para corroborar la veracidad de la información, y se lo detiene. Laurta aduce una descompensación por lo que es trasladado al hospital y hoy ya se encuentra alojado a la espera de las medidas judiciales que se dispongan desde la ciudad de Córdoba. No obstante, posterior a la detención se realiza un procedimiento en la habitación del hotel donde estaba alojado y se logra el secuestro de elementos de interés para la causa que se investiga en Córdoba y también en Entre Ríos”, narró el jefe policial.

Aclaró que “en Entre Ríos se investiga o estamos abocados a la búsqueda de Martín Sebastián Palacios”.

Respecto de la situación del niño, comentó que “no tiene familiares en Argentina; al momento de la detención recibió atención del personal de Minoridad y quedó desde un primer momento contenido y a resguardo del Copnaf”.

Sobre la salud de Laurta, indicó que “adujo sentirse descompensado, fue trasladado al hospital, se le hicieron todos los parámetros clínicos, no tenía ningún inconveniente, y fue visto por el médico de policía sin ningún tipo de dolencia durante este tiempo que ha estado alojado en dependencias de la policía de Entre Ríos”.

Consultado por la búsqueda de Palacios, explicitó que “personal de policía de Concordia está trabajando directamente con la fiscal en contacto con la familia que está expectante a nuestra labor. Desde el primer momento se están realizando rastrillaje y búsquedas que, en principio, tenían que ver con el seguimiento a través del sistema de cámaras. Si bien estamos trabajando sobre un determinado sector por distintos indicios que tenemos, al momento no tengo información en la trazabilidad del tránsito del vehículo quiénes fueron las personas que salieron de la provincia.Los ocupantes que tenemos en un principio son dos, Palacios y Laurta, pero en esta trazabilidad hasta el momento no hemos podido determinar si al momento de salir de nuestra provincia por Victoria, quienes eran los que iban en el auto”.

De todos modos, afirmó que “se está trabajando sobre los celulares, para ver hasta dónde llegó, y uno de los sectores donde está circunscripta la búsqueda tiene que ver con esa información”.