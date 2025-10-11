Corazón Americano, la serie con la voz de Graciela Borges que cautivó a Europa

La serie documental sigue la vida de siete niños, mostrando su identidad, su cultura y sus sueños.

La serie documental sigue la vida de siete niños, mostrando su identidad, su cultura y sus sueños.

La Quebrada de Humahuaca y otros paisajes latinoamericanos declarados Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad llegaron a los ojos de la industria audiovisual del mundo esta semana con la presentación de la serie latina Corazón Americano, que cuenta con la narración de la actriz argentina, Graciela Borges.

Además de filmarse en el majestuoso norte argentino, también son escenarios de la serie los cafetales de Antioquia (Colombia); un pueblo de la Amazonía (Brasil); el desierto de Atacama (Chile); la ciudad de Cuzco (Perú); las Islas Galápagos (Ecuador) y Cabo Polonio (Uruguay).

La serie, producida por la Fundación Norma y Leo Werthein, se presentó ante representantes de plataformas, cadenas de televisión, productoras, distribuidores, compradores y organismos vinculados al turismo, la educación y las nuevas tecnologías en Iberseries & Platino Industria, el principal punto de encuentro de la industria audiovisual iberoamericana.

Los lugares elegidos para la serie son los hogares de siete niños que filman en Corazón americano los imponentes paisajes en los que crecen y las comunidades a las que pertenecen, con sus culturas y formas de vida, tanto desde el hogar como en las escuelas rurales a las que asisten.

Alvaro Rufiner, director de la Fundación, comentó: “Corazón Americano propone abrir el mapa de la producción audiovisual hacia nuevos territorios. El contenido invita a conocer otras miradas y narrativas que, por desarrollarse fuera de los grandes centros urbanos, muchas veces no llegan a tener visibilidad, pero que enriquecen profundamente la diversidad cultural de nuestra región”.

A través de siete episodios —producidos íntegramente en estos siete países— la serie recupera las historias, voces y saberes de comunidades muchas veces invisibilizadas, a través de niñas y niños que viven y aprenden en escuelas rurales, mostrando su identidad, su cultura y sus sueños.

La narración está a cargo del reconocido actor argentino Walter Quiroz y cuenta con la participación especial de la destacada actriz Graciela Borges.

El estreno para la industria tuvo lugar en la Sala Borau de la Cineteca de Madrid, dentro de la prestigiosa categoría screenings, donde fue presentada como una superserie documental.

Especialistas de Iberseries & Platino Industria comentaron a Noticias Argentinas que el contenido generó gran interés en los representantes de plataformas y cadenas de televisión de numerosos puntos del mundo, que consideraron adquirir los derechos de reproducción para llevar Corazón Americano a diversas audiencias.

Próximamente, la serie se estrenará para millones de personas en las pantallas de Directv y Sky Brasil, y en sus plataformas de streaming DGO y Sky+, disponibles en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil.

Fuente: Noticias Argentinas, Mayra Mamani López.