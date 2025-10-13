Básquet: Urquiza ganó en Paraná y amplió su andar arrollador

Urquiza le ganó en Talleres en Paraná amplió su andar arrollador en la Liga Provincial de Básquet.

En el marco de la undécima fecha de la Conferencia 2 de la Liga Provincial de Básquet, Urquiza de Santa Elena sigue con su andar arrollador. En la noche de este domingo, el elenco santaelenense derrotó a Talleres por 81 a 58, en Paraná, y llegó a los 11 triunfos en igual cantidad de presentaciones, y asegurando matemáticamente el primer puesto del grupo.

Las acciones en cancha del CAT

Los primeros minutos fueron equilibrados, con ambos equipos intercambiando puntos y manteniendo la paridad en el tanteador. Sin embargo, Urquiza logró ajustar su defensa y cerrar mejor el cuarto para llevarse la ventaja parcial por 23 a 15.

En el segundo período, el conjunto visitante desplegó su mejor versión colectiva, con un alto porcentaje de efectividad y dominio en los rebotes, lo que le permitió ampliar la diferencia a 57 a 25 antes del descanso.

El Rojo intentó reaccionar en el tercer cuarto, pero el visitante sostuvo su intensidad y control del juego, manteniendo la brecha en el marcador con un 67 a 34 parcial. En el tramo final, los de Santa Elena no aflojaron el ritmo y cerraron el encuentro con autoridad, señala El Once.

El marcador final fue 81 a 58, resultado que confirmó el invicto de Urquiza, con 11 victorias en 11 presentaciones, y la consolidación en lo más alto de la Zona 2 del Prefederal.