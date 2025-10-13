Con gol de Bou, Lanús se aprovechó del mal momento de Independiente

Este domingo por la noche, la actividad correspondiente a la 12ª fecha de la Liga Profesional concluyó en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Allí, Independiente recibió a Lanús en el marco de la Zona B. El árbitro del encuentro fue Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Diego Ceballos.

La primera ocasión clara del partido fue para Lanús, que desbordó por el costado izquierdo por medio de Marcelino Moreno. El mediocampista cedió el balón para Walter Bou, que controló por el costado izquierdo del área chica, giró y sacó un zurdazo cruzado que se perdió por el costado izquierdo del arco de Rodrigo Rey.

Independiente contestó con un balón largo por el costado derecho tras el que Ignacio Pussetto recuperó el balón y, frente a Nahuel Losada, eligió el pase atrás para Santiago Montiel. Sin arquero, pero con un rival apremiándolo, el mediocampista definió rápido, pero lo hizo directamente afuera.

Un pase de Moreno desde la derecha que parecía no llevar demasiado peligro encontró el error compartido entre Federico Vera y Rey para dejar el balón servido a la posición de Bou. El concordiense no desaprovechó y con una definición baja anotó el 1-0 parcial a los 25 minutos.

Sin que ocurra demasiado más en la primera mitad, la siguiente acción de peligro llegó en el complemento. Fue a partir de un centro desde la derecha del concordiense Leonardo Godoy para la llegada de Sebastián Valdez. El remate de cabeza del central tenía destino de gol contra el poste izquierdo del arco de Losada, que con una buena estirada despejó hacia un costado.

Tras un tiro de esquina llegó la siguiente del Rojo. El centro cayó en el corazón del área, donde Losada despejó con un puño. Luciano Cabral devolvió el balón hacia el arco con un cabezazo, que en el camino encontró el desvío en Agustín Cardozo para posteriormente pegar en el poste izquierdo. Sasha Marcich despejó luego el peligro.

El local siguió buscando y tuvo la siguiente chance con un remate desde afuera del área por parte de Rodrigo Fernández Cedrés. Entre el poste, Losada y el poste nuevamente evitaron que ese disparo se convirtiera el gol de manera muy poco ortodoxa.

Al Granate le costó atacar, pero cuando lo hizo se encontraba con el corte de jugadores del Rojo. En uno de esos intentos, Santiago Montiel se excedió en la vehemencia y acabó cometiéndole una falta a Eduardo Salvio que le valió la segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un jugador menos.

Con la superioridad numérica, el equipo de Mauricio Pellegrino pudo finalmente sentenciar el juego. Fue Rodrigo Castillo quien tras un centro desde la izquierda cabeceó directamente al poste izquierdo de Rey. En el rebote, el propio Castillo le dio destino de gol al balón para el 2-0 definitivo a los 44 minutos.

Con la victoria, Lanús llegó a 23 puntos y alcanzó la línea de Deportivo Riestra, que todavía debe jugar su partido, en la cima de la Zona B. Independiente, por su lado, quedó último con seis unidades y no saldrá de ese lugar ni ganando el partido pendiente ante Platense.

En la próxima fecha, el Rojo visitará a San Martín de San Juan, el domingo 19, desde las 18; mientras que el equipo Granate será local de Godoy Cruz el viernes 17, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Independiente 0-2 Lanús.



Goles:

25’PT: Walter Bou.

44’ST: Rodrigo Castillo.



Expulsado:

38’ST: Santiago Montiel (IND).



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Rodrigo Fernández Cedrés, Pablo Galdames; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto.

DT: Gustavo Quinteros.



Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.



Cambios:

ET: ingresó Leonardo Godoy por Federico Vera (IND).

16’ST: ingresó Taborda por Luciano Cabral (IND).

19’ST: ingresó Armando Méndez por Gonzalo Pérez (LAN).

19’ST: ingresó Rodrigo Castillo por Walter Bou (LAN).

34’ST: ingresó Federico Mancuello por Ignacio Pussetto (IND).

34’ST: ingresó Gabriel Ávalos por Pablo Galdames (IND).

38’ST: ingresó Alexis Canelo por Marcelino Moreno (LAN).

45’ST: ingresó Lautaro Acosta por Eduardo Salvio (LAN).

45’ST: ingresó Juan Ramírez por Ramiro Carrera (LAN).



Amonestados:

9’PT: Federico Vera (IND).

18’PT: Agustín Cardozo (LAN).

28’PT: Sebastián Valdez (IND).

7’ST: Ramiro Carrera (LAN).

7’ST: Santiago Montiel (IND).

41’ST: Nahuel Losada (LAN).

50’ST: Rodrigo Fernández Cedrés (IND).



Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Video: Liga Profesional.