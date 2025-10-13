Torneo Clausura: Platense y Riestra le bajarán el telón a la fecha

Platense y Riestra se enfrentarán este lunes, desde las 18.30, en el Estadio Ciudad de Vicente López por la fecha 12 del Torneo Clausura. El Calamar está obligado a ganar para meterse en la lucha por los octavos, mientras que el Malevo pelea por quedarse con el primer puesto de la Zona B. el partido será controlado por Jorge Baliño.

El Calamar llega a este partido después de perder 2-0 contra Atlético Tucumán en condición de visitante, y suma tres encuentros sin conocer la victoria. Actualmente está decimotercero en la Zona B con 10 puntos, a tres unidades de los puestos de clasificación, por lo que una victoria frente a Riestra lo meterá de lleno en la lucha por los playoffs.

Por su parte, el Malevo es uno de los animadores del torneo y con 23 se encuentra en lo más alto de la zona. Además, ganó cinco de sus últimos seis partidos y cuenta con un invicto de siete encuentros, y busca terminar primero para definir todos los cruces mano a mano en su estadio.

FORMACIONES

PLATENSE

Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.

DEPORTIVO RIESTRA

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Javier Delbarba. Cancha: Platense. Hora: 18.30 (TNT Sports).