Estudiantes de Río Cuarto eliminó a Patronato en Córdoba

En el estadio Antonio Candini, Patronato visitó a Estudiantes de Río Cuarto por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. El árbitro del juego fue Nahuel Viñas. Para el Patrón sólo había un resultado posible para seguir en competencia: el triunfo.

El local fue el primero en acercarse al arco de rival. Dos centros al área inconexos y un remate de cabeza tras un tiro de esquina provocaron las primeras preocupaciones al fondo del Patrón, que volvió a formar con cinco futbolistas.

Luego de una recuperación en tres cuartos de cancha, Martín Garnerone tomó el balón, se adelantó unos metros y sacó un potente remate que se fue pegado al poste izquierdo del arco defendido por Alan Sosa. Primera situación clara del encuentro.

La presión de Estudiantes tuvo premio a los 13 minutos, cuando Nahuel Viñas sancionó penal por mano de Santiago Bellatti. El balón dio en el brazo del defensor cuando se encontraba frente al arco cubriendo un disparo de Garnerone dentro del área por el costado derecho.

De la ejecución se encargó el propio Garnerone, que remató al costado derecho. Aunque Sosa acertó la intención, quedó lejos de poder rechazar el disparo que puso el 1-0 a los 15 minutos. La historia se volvió muy cuesta arriba para el Patrón.

El segundo gol llegó de inmediato. Fue a los 20 minutos que un balón jugado al área para Javier Ferreyra dio en dos defensores del Patrón y le sirvió el remate a Tomás González. Arrojándose al suelo, el mediocampista definió cruzado al costado derecho de Sosa y estampó el 2-0 parcial.

La desventaja forzó a Gómez a introducir una variante. Valentín Pereyra ingresó en lugar de Santiago Bellatti para cambiar la configuración a un 4-4-2 mucho más tradicional. Ese cambio tuvo acción inmediata en el juego.

Sobre los 26 minutos llegó la primera chance clara para Patronato. Un balón largo de Juan Barinaga tuvo la peinada de Alan Bonansea para habilitar la carrera de Joaquín Barolín. El atacante intentó definir por encima de Brian Olivera, pero el remate no fue hacia el arco y se perdió por línea de fondo.

Un minuto más tarde, una buena asociación por derecha entre Pereyra y Maximiliano Rueda terminó en enganche y remate por parte del joven surgido de la cantera del elenco paranaense. El disparo buscaba el costado izquierdo del arco, pero Olivera no tuvo dificultades en la contención.

Pero la fragilidad defensiva continuaba. Es por eso que un centro al área que Ferreira cabeceó hacia el medio tuvo el taco de Lucas González que casi se mete por el costado derecho de Sosa. Por fortuna para los paranaenses, el balón se perdió por línea de fondo.

Con la desventaja de dos goles, Patronato comenzó a jugar sus mejores minutos del partido. Sin embargo, estos instantes no fueron suficientes para llevar peligro real al arco defendido por Olivera. Es por eso que el partido se sostuvo con la ventaja para el León del imperio.

Barinaga sacudió el arco del anfitrión con un tiro libre ejecutado desde el costado izquierdo. El derechazo del mediocampista dio en el travesaño y se fue afuera cuando la volada de Olivera no podía evitar el paso de la pelota. Cerca del descuento el Patrón, que se quedó sin tiempo en el primer tiempo.

En el complemento Patronato salió con otra actitud y tuvo premio rápido. Llegó al descuento a los cuatro minutos, luego de un tiro de esquina jugado desde el costado derecho en el que el balón quedó dentro del área chica. Allí apareció Facundo Díaz para empujar con una barrida y anotar el descuento para el Patrón, que rápidamente se puso en partido.

Y casi lo empata. Una buena jugada de Ian Escobar por izquierda culminada con un preciso centro para Alan Bonansea permitió al atacante habilitar la llegada de Federico Castro. El delantero llegó a definir, pero no pudo darle dirección al arco y su remate se perdió por el costado derecho del arco defendido por Olivera.

Sobre los 12 minutos llegó una clarísima jugada para Estudiantes. Un avance por derecha culminó con envío al área para Garnerone, que controló de derecha y definió con la misma pierna, pero su remate acabó en las firmes manos de Sosa.

En la respuesta, Patronato llegó con un centro a media altura impulsado desde la derecha para Joaquín Barolín. El atacante cabeceó el balón hacia el costado derecho, pero su remate fue débil y terminó en las manos de Olivera.

El equipo de Gabriel Gómez se expuso a ataques de su rival, que cuando podía avanzar se encontraba mano a mano entre atacantes y defensores. En ese contexto se encontró con un remate de Valentín Fenoglio que se fue desviado y algunas asociaciones que terminaron siendo infructuosas.

Patronato parecía mucho más organizado en ataque, buscando el empate que ya merecía por el desarrollo del juego. Le faltó tener más claridad de frente al arco: cada remate terminaba afuera sin inquietar a Olivera.

Sobre el final del partido, un centro de Rueda al área grande encontró una buena diagonal de Barolín, que no cabeceó bien -le dio con el hombro- y acabó entregándole el balón a Olivera en las manos por el costado izquierdo.

Patronato presionó hasta el final y con empuje intentó llegar a la igualdad, pero no lo consiguió. Estudiantes de Río Cuarto se quedó con la victoria y sigue en la competencia por el ascenso a Primera División.

-SÍNTESIS-

Estudiantes (Río Cuarto) 2-1 Patronato.



Goles:

16’PT: Martín Garnerone -penal- (EST).

20’PT: Tomás González (EST).

4’ST: Facundo Díaz (PAT).



Formaciones:

Estudiantes (Río Cuarto): Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera, Tomás González; Lucas González, Javier Ferreira y Martín Garnerone.

DT: Iván Delfino.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Facundo Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Juan Barinaga, Santiago Gallucci Otero; Federico Castro, Alan Bonansea y Joaquín Barolín.

DT: Gabriel Gómez.



Cambios:

25’PT: ingresó Valentín Pereyra por Santiago Bellatti (PAT).

10’ST: ingresó Francisco Galván por Javier Ferreira (EST).

21’ST: ingresó Facundo Cobos por Lucas Angelini (EST).

21’ST: ingresó Saúl Nelle por Lucas González (EST).

21’ST: ingresó Mauro Valiente por Martín Garnerone (EST).

37’ST: ingresó Marcos Enrique por Santiago Gallucci Otero (PAT).

37’ST: ingresó Alan Sombra por Federico Castro (PAT).

40’ST: ingresó Sergio Ojeda por Lucas González (EST).



Amonestados:

12’PT: Santiago Bellatti (PAT).

21’PT: Santiago Gallucci Otero (PAT).

21’PT: Lucas Angelini (EST).

2’ST: Tomás González (EST).

6’ST: Facundo Díaz (PAT).

28’ST: Joaquín Barolín (PAT).

30’ST: Alejandro Cabrera (EST).



Árbitro: Nahuel Viñas.



Estadio: Antonio Candini.

Reducido Primera Nacional | Fixture y resultados

-Sábado 11/10:

Atlanta 3-0 Chaco For Ever.

Gimnasia (Salta) 2-0 Temperley.



-Domingo 12/10:

Gimnasia (Jujuy) 0-0 San Miguel*.

Estudiantes (Buenos Aires) 1-0 Deportivo Maipú.

Tristán Suárez 2-1 Agropecuario.

Estudiantes (Río Cuarto) 2-1 Patronato.

Deportivo Morón 0-0 San Martín*.

*Clasificaron Gimnasia (Jujuy) y Morón por ventaja deportiva.