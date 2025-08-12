Chapa & Castelo regresan a Paraná con una noche de house y electrónica en Hierlam XL

La capital entrerriana se prepara para recibir una de las propuestas más destacadas de la escena electrónica argentina. El sábado 23 de agosto, el espacio Hierlam XL será sede del regreso de Chapa & Castelo, el dúo integrado por Joaquín "Chapa" Ruiz y Federico Castelo. La cita se extenderá desde las 21:00 hasta las 6 de la mañana, en una velada que buscará trascender el formato tradicional de una fiesta.

Chapa & Castelo llegan a Paraná en un momento de plena madurez artística. Amigos desde la infancia, compartieron primero el amor por el rock y por tocar instrumentos, uno en el bajo y el otro en la batería, influenciados por bandas como AC/DC, Pink Floyd y The Rolling Stones. Sin embargo, fue el descubrimiento de la música electrónica el que terminó de definir su camino. Desde que se formaron oficialmente en 2015, recorrieron escenarios en Nueva York, Ibiza, Río de Janeiro, Ámsterdam y otros puntos clave del circuito internacional. Su propuesta, caracterizada por el groove, la elegancia y un sólido componente visual, los consolidó como referentes del house argentino y fundadores del sello La Juanita Records.

El evento contará con invitados de lujo. Tripartitos, trío nacional que ganó reconocimiento por su fusión de sonidos electrónicos con matices de raíz local, se sumará con un set progresivo y lleno de groove. También estará presente Fer Furlán, DJ y productora entrerriana con una amplia trayectoria internacional que se caracteriza por su estilo minimal house, enriquecido con atmósferas y pianos. Furlán recorrió escenarios de México, Uruguay y Brasil, y compartido lineups junto a referentes como Michael Bibi y Sidney Charles.

La noche tendrá además un condimento especial ya que el warm-up estará a cargo de Augusto Marizaldi, un DJ seleccionado mediante una convocatoria abierta al público. La iniciativa, organizada por AL+, permitió que los cinco artistas más votados enviaran sus DJ Sets para que el equipo curatorial eligiera al ganador. Este formato involucró directamente a la audiencia en la construcción de la propuesta.

El espacio Hierlam XL, ubicado en Avenida Estrada 1622, fue acondicionado especialmente para la ocasión. El diseño de sonido y luces estará adaptado a las características del lugar, con un montaje que buscará resaltar cada momento de la noche. Las barras ofrecerán un servicio exclusivo, en sintonía con el perfil del público que busca una experiencia distinta, no convencional y con un alto estándar estético y sonoro.

Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y a través de los RRPP oficiales. Además, la organización sumó servicios opcionales para facilitar el acceso a quienes lleguen desde otras ciudades: Tercotour ofrece traslado y entrada desde Santa Fe, mientras que a través de AL+ es posible combinar alojamiento y ticket.