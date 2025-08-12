Copa Libertadores: Vélez empató en Brasil y definirá la serie ante Fortaleza en Liniers

El Fortín igualó sin goles y quedó todo abierto para la revancha en el José Amalfitani.

Vélez Sarsfield logró un valioso empate sin goles frente a Fortaleza en el estadio Governador Plácido Castelo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El resultado deja abierta una serie que se definirá el martes 19 en Buenos Aires y mantiene intactas las posibilidades de ambos equipos para avanzar a cuartos.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto planteó un esquema sólido en defensa y apostó a las transiciones rápidas. Fortaleza intentó imponer presión en el arranque, pero el Fortín resistió con orden y tuvo la primera ocasión clara a través de Braian Romero, cuyo remate cruzado fue desviado de manera brillante por el arquero Helton Leite. Minutos después, Emanuel Mammana ganó en el área tras un córner, aunque su cabezazo careció de potencia. El local respondió cerca del descanso con un disparo de Breno Lopes que encontró la firme respuesta de Tomás Marchiori.

En la segunda mitad, el ritmo decayó y Vélez retrocedió metros para proteger su arco. La seguridad de Marchiori y el trabajo de los volantes centrales sostuvieron el plan defensivo. Una de las acciones más destacadas fue la salvada sobre la línea de Elías Gómez, invalidada luego por posición adelantada. Mammana, en tanto, fue reemplazado en el entretiempo por Aarón Quirós.

En el final, el local sufrió la expulsión de Mattheus Rosetto por doble amonestación y se perderá la revancha de la próxima semana.

El presente de ambos condicionó el desarrollo. Fortaleza, que atraviesa un mal momento en el Brasileirao, llegó con nuevo técnico, Renato Paiva, y tras clasificarse segundo en el Grupo E. Vélez, por su parte, no logra despegar en la Liga Profesional y pelea por la permanencia, aunque se quedó con el primer puesto en su zona de Libertadores y busca en el torneo continental un impulso anímico.

La igualdad deja todo por definirse en Liniers. El ganador enfrentará en cuartos al vencedor del cruce entre Peñarol y Racing. En caso de persistir el empate en el marcador global, la clasificación se resolverá por penales.