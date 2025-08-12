Las ventas en comercios minoristas cayeron en julio y acumularon cuatro meses consecutivos en baja

Las ventas minoristas pymes registraron una caída del 2% en julio respecto del mismo mes de 2024, según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Frente a junio, el descenso del consumo fue más pronunciado, con una baja del 5,7% y una tendencia negativa por cuarto mes consecutivo.

Sin embargo, en el acumulado de los primeros siete meses del año se observó una suba del 7,6%, signo positivo que mantiene desde enero.

En cuanto a la situación económica, el 57,9% de los comercios encuestados por la entidad señaló que se mantuvo igual que en 2024, mientras que el 30% afirmó que empeoró, 2,5 puntos más que en junio. De cara al próximo año, el 49,2% de los consultados cree que la situación de su negocio mejorará, aunque la proporción de quienes esperan un escenario peor subió a 10,1%.

CAME indicó que factores como el endeudamiento de los hogares, el crédito restringido y el aumento de costos operativos limitaron el consumo. Los comercios aplicaron promociones, cuotas sin interés, descuentos y, en algunos casos, sumaron entregas a domicilio sin cargo, pero las compras se concentraron en productos de primera necesidad y de bajo valor, con fuerte planificación del gasto.

Además, señaló que en julio se registraron movimientos puntuales por el cobro del aguinaldo y el turismo de las vacaciones de invierno, aunque sin modificar la tendencia general.

Ventas minoristas, rubro por rubro

De los siete rubros relevados por CAME, solo tres mostraron aumentos interanuales en julio: “Perfumería” (1,8%), “Farmacia” (0,9%) y “Alimentos y bebidas” (0,4%). Los cuatro restantes registraron caídas, lideradas por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-6,7%), “Textil e indumentaria” (-5,1%), “Calzado y marroquinería” (-2,5%) y “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (-1,9%).

En Alimentos y bebidas, la caída del poder adquisitivo se mantuvo como una de las principales restricciones al consumo. Las vacaciones de invierno generaron un impulso positivo, pero redujeron la circulación en zonas comerciales. El clima frío favoreció la venta de productos de estación, pero la búsqueda de precios bajos y márgenes ajustados condicionó las ventas, según el análisis de CAME.

El rubro Bazar, decoración y muebles tuvo un leve repunte en artículos pequeños por la disponibilidad de promociones y el cobro aguinaldo, con más movimiento en el interior por turismo, pero la cautela se mantuvo en muebles y productos de mayor valor.

En Calzado y marroquinería, las liquidaciones y cuotas incentivaron compras, aunque el bajo poder adquisitivo y la competencia de importados limitaron el impacto.

Farmacia sostuvo la demanda por la persistencia de enfermedades respiratorias en la temporada invernal, orientada a medicamentos esenciales y genéricos, explicó el informe.

Perfumería mostró un leve repunte por fechas especiales como el Día del Padre, aunque la prioridad de gasto en alimentos relegó productos no esenciales. La presión impositiva y el cierre de locales marcaron el escenario del sector, alertó CAME.

En Ferretería, el bajo nivel de obras privadas y la prudencia en la reposición de stock restringieron la actividad, con ventas centradas en reparaciones puntuales. Las promociones, cuotas y ventas con tarjeta fueron recursos utilizados para incentivar el consumo, pero el endeudamiento con tarjetas y la falta de circulante en la calle impactaron.

Textil e indumentaria continuó con ventas por debajo del mismo mes de 2024 por la pérdida de poder adquisitivo y la competencia de plataformas online internacionales, lo que llevó a anticipar liquidaciones o la toma de créditos por parte de los comercios para sostenerse operativos.