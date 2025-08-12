La asamblea interclaustros pidió a la Fhaycs que rechace el acuerdo de Uader y La Libertad Avanza

La Asamblea Interclaustros e Interfacultades le solicitó al Consejo Directivo, Decanato y los diferentes Consejos de carreras de Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales a “posicionarse en contra” del acuerdo entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Libertad Avanza de Entre Ríos.

“Es un atentado contra la autonomía universitaria, ya que esto supone una injerencia directa del Partido actualmente gobernante en la universidad. Se saltean los mecanismos institucionales que establecen que la aprobación de las cátedras abiertas tiene que ser otorgadas por el consejo directivo de la facultad”, señala el escrito

Por lo que convocaron a la comunidad a firmar un formulario a fin de sumar firmas para que no se convalide el convenio que traerá como consecuencia la creación de una cátedra abierta en el ámbito de la universidad que aborde temáticas afines al pensamiento liberal, publicó Apf Digital.

Además anticiparon que no debatirán “con quienes niegan el genocidio, borran la memoria y promueven un régimen autoritario”. Asimismo, indicaron que “no hay lugar en nuestras aulas para quienes atacan ideológica- y económicamente a la educación y a la ciencia pública”.

“La Reforma Universitaria de 1918 estableció el cogobierno como principio democrático básico. Estas acciones lo vulneran. Tal como en 2007 y en 2012, defenderemos la autonomía universitaria. No vamos a permitir el desprestigio de nuestra Universidad”, resalta el escrito.