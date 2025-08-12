Colón: una joven sufrió una grave fractura en un accidente en la Ruta 130

Una joven de 18 años resultó con lesiones graves luego de un siniestro vial ocurrido en la tarde de este martes en el kilómetro 2,5 de la Ruta Nacional 130, en la ciudad de Colón.

Según informó la Jefatura Departamental a ANÁLISIS, la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta Honda GLH 150 cc conducida por un joven de 20 años, oriundo de San José. De acuerdo al testimonio del conductor, al intentar esquivar un perro que se cruzó repentinamente sobre la calzada, perdió el control del rodado y ambos cayeron pesadamente sobre el asfalto.

Los dos fueron trasladados al hospital local, donde se constató que el conductor sufrió lesiones leves, mientras que la joven presentaba una fractura de muñeca derecha, considerada de carácter grave.