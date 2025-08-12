Impulsan a Joaquín Benegas Lynch para encabezar la lista de senadores de Frigerio

Impulsan a Joaquín Benegas Lynch para encabezar la lista de senadores de la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos, coalición que impulsó el gobernador Rogelio Frigerio junto al partido del presidente Javier Milei y otros sectores de Juntos.

Joaquín Benegas Lynch es productor agropecuario con fuerte arraigo en el norte provincial, hermano del diputado nacional “Bertie” Benegas Lynch e hijo de Alberto Benegas Lynch (h), uno de los referentes intelectuales más influyentes para Javier Milei, el dirigente cuenta con línea directa con la cúpula libertaria en Buenos Aires.

Según consignó el sitio Letra P, el productor de La Paz está al frente desde hace casi dos décadas de la empresa Glocal Terra y, hace dos años, se sumó al proyecto provincial de Sebastián Etchevehere, otro dirigente ruralista de apellido tradicional que migró hacia el espacio de Milei.

En Entre Ríos, en las elecciones generales de octubre se renovarán ocho bancas nacionales: cinco en la Cámara de Diputados y las tres del Senado.

Para La Libertad Avanza, sería la primera vez que el oficialismo nacional logre ubicar un representante propio en la Cámara alta, donde su bloque se encuentra en clara minoría y las alianzas coyunturales con el PRO y partidos provinciales no siempre han dado resultados favorables.

La Alianza La Libertad Avanza tiene plazo para la presentación de candidaturas hasta el 17 de agosto.