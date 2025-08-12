Un hombre murió electrocutado en Concordia mientras realizaba una conexión clandestina

Un hombre perdió la vida este martes en Concordia tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba una conexión clandestina a la red. El hecho ocurrió cerca de las 13:30 en inmediaciones de José Oriol y Gobernador Cresto, cuando, según el testimonio de un vecino, la víctima estaba ayudando a otros residentes del lugar a restablecer el suministro eléctrico luego de que se les cortara el servicio.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, no lograron salvarle la vida.

La fiscal en turno, Dra. Conti, ordenó las diligencias correspondientes, con intervención de la Policía Científica y la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas del deceso.