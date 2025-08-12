Tilcara lanza su quinta gira internacional: rumbo a España y Francia en 2027

El Verde realizará una gira por el Viejo Continente con sus planteles de Primera y M19. (Foto: Club Tilcara)

El Club Tilcara anunció que en 2027 su Plantel Superior realizará su quinta gira fuera del continente, con destino a España y Francia. La iniciativa no solo apunta a enriquecer el desarrollo deportivo, sino también a afianzar la cohesión del grupo y los lazos humanos que caracterizan a la institución.

El lanzamiento oficial de la “Gira España-Francia 2027” se realizará este viernes a las 19 en las instalaciones del Quincho de la Ruta 18 y estará dirigido a jugadores, entrenadores, managers, colaboradores del Plantel Superior, así como a dirigentes y jugadores de M19 (o sus padres, en caso de ser menores).

Será el puntapié inicial de un viaje que promete ser un hito en la historia del Verde y una oportunidad única para fortalecer vínculos dentro y fuera de la cancha.