Julio Barraza dirigirá el partido entre Patronato y el último, Arsenal de Sarandí

El árbitro designado ya dirigió un partido entre ambos equipos en 2024.
Patronato (38 puntos) recibirá el próximo domingo desde las 16 a Arsenal de Sarandí (24) por la 27ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional y este martes se conoció el árbitro desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata de Julio Barraza, quien ya dirigió un duelo entre ambos equipos en la temporada pasada, cuando ambos luchaban por evitar el descenso.
En aquella oportunidad, el equipo del Viaducto se impuso por 2 a 0 con goles de Ignacio Sabatini y Matías Lucero, a los 22 y 42 minutos del segundo tiempo, respectivamente. El encuentro formó parte de la 36ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional y se disputó el 12 de octubre de 2024.
En esta ocasión, Barraza estará acompañado por Mariano Rosetti y Gisella Boso, primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Federico Guaymas será el cuarto árbitro en el reducto de Villa Sarmiento.
Allí, el equipo entrerriano buscará reencontrarse con la victoria y recuperarse de la derrota de este lunes a manos de All Boys en Floresta. Su rival, por su parte, marcha último en la tabla de posiciones y le urge ganar para escaparle al descenso.
Programación y designaciones-Primera Nacional
Fecha 27
Viernes 15 de agosto
A las 21.10, Ferro Carril Oeste - Colegiales
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
A las 22, Gimnasia y Tiro (Salta) - Deportivo Maipú (Mendoza)
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva
Sábado 16 de agosto
A las 13.10, San Telmo - Colón
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
A las 14.05, Chacarita Juniors - Temperley
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Juan M. González
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
A las 15, Tristán Suárez - Deportivo Madryn
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Uriel Garcáa Leri
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
A las 17.15, Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Almirante Brown
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
A las 18.15, Los Andes - Quilmes A.C.
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Federico Bozo
Cuarto árbitro: Damián Rubino
Domingo 17 de agosto
A las 15, Güemes (Santiago del Estero) - All Boys
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Guido Córdoba
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
A las 15.30, Talleres (Remedios de Escalada) - Deportivo Morón
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Sebastián Habib
A las 15.30, San Miguel - Racing (Córdoba)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
A las 16, Almagro - Atlanta
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
A las 16, Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Chaco For Ever
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Diego Martin
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
A las 16, Estudiantes (Río IV) - Estudiantes
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Mariano Ascensi
Asistente 2: Emiliano Bustos
Cuarto árbitro: Mariano Agli
A las 16, Patronato - Arsenal F.C.
Árbitro: Julio Barraza
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Gisella Boso
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
A las 17.10, San Martín (Tucumán) - Alvarado (Mar del Plata)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Lunes 18 de agosto
A las 14, Agropecuario Argentino - Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
A las 15.30, Defensores de Belgrano - Defensores Unidos
Árbitro: Monson Brizuela
Asistente 1: Marcos Horticolou
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
A las 17, Nueva Chicago - Central Norte (Salta)
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
Fecha 25
Partido Postergado
Miércoles 20 de agosto
A las 21.30, San Martín (Tucumán) - Deportivo Maipú (Mendoza)
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre