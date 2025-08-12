Julio Barraza dirigirá el partido entre Patronato y el último, Arsenal de Sarandí

El árbitro designado ya dirigió un partido entre ambos equipos en 2024.

Patronato (38 puntos) recibirá el próximo domingo desde las 16 a Arsenal de Sarandí (24) por la 27ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional y este martes se conoció el árbitro desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata de Julio Barraza, quien ya dirigió un duelo entre ambos equipos en la temporada pasada, cuando ambos luchaban por evitar el descenso.

En aquella oportunidad, el equipo del Viaducto se impuso por 2 a 0 con goles de Ignacio Sabatini y Matías Lucero, a los 22 y 42 minutos del segundo tiempo, respectivamente. El encuentro formó parte de la 36ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional y se disputó el 12 de octubre de 2024.

En esta ocasión, Barraza estará acompañado por Mariano Rosetti y Gisella Boso, primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Federico Guaymas será el cuarto árbitro en el reducto de Villa Sarmiento.

Allí, el equipo entrerriano buscará reencontrarse con la victoria y recuperarse de la derrota de este lunes a manos de All Boys en Floresta. Su rival, por su parte, marcha último en la tabla de posiciones y le urge ganar para escaparle al descenso.

Programación y designaciones-Primera Nacional

Fecha 27

Viernes 15 de agosto

A las 21.10, Ferro Carril Oeste - Colegiales

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

A las 22, Gimnasia y Tiro (Salta) - Deportivo Maipú (Mendoza)

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

Sábado 16 de agosto

A las 13.10, San Telmo - Colón

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

A las 14.05, Chacarita Juniors - Temperley

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Juan M. González

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

A las 15, Tristán Suárez - Deportivo Madryn

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Uriel Garcáa Leri

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

A las 17.15, Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Almirante Brown

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

A las 18.15, Los Andes - Quilmes A.C.

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Federico Bozo

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Domingo 17 de agosto

A las 15, Güemes (Santiago del Estero) - All Boys

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Guido Córdoba

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

A las 15.30, Talleres (Remedios de Escalada) - Deportivo Morón

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

A las 15.30, San Miguel - Racing (Córdoba)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

A las 16, Almagro - Atlanta

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

A las 16, Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Chaco For Ever

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Diego Martin

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

A las 16, Estudiantes (Río IV) - Estudiantes

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Mariano Agli

A las 16, Patronato - Arsenal F.C.

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Gisella Boso

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

A las 17.10, San Martín (Tucumán) - Alvarado (Mar del Plata)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Lunes 18 de agosto

A las 14, Agropecuario Argentino - Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

A las 15.30, Defensores de Belgrano - Defensores Unidos

Árbitro: Monson Brizuela

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

A las 17, Nueva Chicago - Central Norte (Salta)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

Fecha 25

Partido Postergado

Miércoles 20 de agosto

A las 21.30, San Martín (Tucumán) - Deportivo Maipú (Mendoza)

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre