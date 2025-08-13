En una picante noche en Uruguay, Racing perdió frente a Peñarol

En un partido friccionado, Racing perdió por la mínima frente a Peñarol, en Montevideo.

Por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing cayó 1-0 contra Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. En un áspero duelo con muchas disputas e infracciones, el cero se rompió tardíamente a falta de 10 minutos del tiempo cumplido, cuando David Terans convirtió el gol, luego de una mala salida del arquero Gabriel Arias.

Además, el juego contó con la lesión de la figura del equipo Carbonero, Leo Fernández, en el primer tiempo y con el debut de Marcos Rojo en la Academia, sobre el cierre del encuentro.

El partido de vuelta se jugará en el Cilindro de Avellaneda, el próximo martes 19 de agosto a las 21.30.