Grave accidente en Santa Elena: una joven sufrió fractura de cráneo

Un violento siniestro vial ocurrió el domingo a las 6:50 de la mañana en la ciudad de Santa Elena, cuando una motocicleta con dos ocupantes protagonizó un despiste que dejó como saldo graves heridas para una de las jóvenes.

Según informaron desde la Comisaría N° 15, ambas mujeres ingresaron al Hospital Santa Elena tras caerse del motovehículo a la salida del local bailable Stelna. El accidente se produjo al descender la curva ubicada frente al ex frigorífico, sobre calle Héctor Maya, donde —por causas que se investigan— habrían seguido de largo y caído a un zanjón.

Según consignó el sitio La Sexta, en el lugar intervino el médico policial, y a los pocos minutos una de las accidentadas, de 22 años, fue derivada al Hospital San Martín de Paraná. Allí se le diagnosticó fractura de cráneo, fractura maxilofacial, pérdida de piezas dentales, excoriaciones en la región orbitaria derecha y mentón, además de la rotura del riñón izquierdo. La joven permanece internada en dicho nosocomio.