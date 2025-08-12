Rugby: Bautista Lescano, Paula Pedrozo y Antonella Reding entrenan en la Casa Pumas

Los entrerrianos se preparan para los próximos desafíos de los seleccionados de rugby de juego reducido.

Tres entrerrianos iniciaron esta semana una nueva etapa de entrenamientos en la Casa Pumas. Se trata del paranaense Bautista Lescano (Club Atlético Estudiantes-UER), la concordiense Paula Pedrozo (La Salle, URBA) y la villaguayense Antonella Reding (Atlético Echagüe Club-UER), quienes integran distintos seleccionados argentinos de rugby seven.

Cabe destacar que Lescano disputará los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay. Ingresó al plantel de Los Pumitas junto a Manuel Domanovich ante las lesiones de Matías Cordero y Gino Dicapua.

La actividad panamericana se desarrollará el sábado 16 y el domingo 17 de agosto en el estadio Héroes de Curupayty y Argentina competirá con ambas ramas. En lo que respecta al torneo masculino, el seleccionado nacional se enfrentará a Bermuda, Paraguay y Trinidad y Tobago en el Grupo A. En la rama femenina, Argentina integrará el Grupo A junto con Canadá, Colombia y Jamaica.

Los dos mejores equipos de cada zona disputarán las semifinales por el oro, mientras que los dos restantes se enfrentarán para determinar las posiciones del quinto al octavo lugar.

Por su parte, Pedrozo y Reding serán parte de una nueva concentración de Las Yaguaretés con miras a los próximos desafíos internacionales del seleccionado argentino femenino. Lo mismo harán Los Pumas 7, el combinado masculino, rumbo a sus compromisos venideros.