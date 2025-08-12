Concepción del Uruguay: bomberos que trabajaban en un incendio fueron agredidos por vecinos

Vecinos de un barrio en Concepción del Uruguay, atacaron a bomberos mientras trabajaban en un incendio.

Con el arribo de la primera unidad, Bomberos Voluntarios observaron que se trataba de un incendio generalizado en una casa precaria y procedieron a evitar la propagación hacia las viviendas aledañas.

Cuando se encontraban trabajando comenzaron a ser agredidos verbalmente y con piedras por un grupo de vecinos. Ningún efectivo resultó herido ni hubo daños en los vehículos.

En el lugar se hicieron presentes móviles policiales, quienes controlaron la situación, informó El Entre Ríos.

Los bomberos lograron la extinción total del fuego, pudiéndose observar pérdidas totales de la vivienda.