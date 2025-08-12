Blanzaco participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, participó en la Ciudad de Buenos Aires de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) encabezado por su par nacional, Mario Lugones. Allí, se abordaron temas prioritarios para el sistema sanitario, entre ellos, el futuro esquema de exámenes para el ingreso a residencias médicas.

Durante la reunión, se informó que a partir de 2026 cada jurisdicción organizará sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas. Al respecto, Blanzaco aclaró que "a partir de esta determinación, en Entre Ríos vamos a trabajar para reorganizar el sistema. Estamos evaluando alternativas que se adapten a nuestra realidad sanitaria y a las necesidades de formación de profesionales en la provincia".

"El sistema de residencias es una herramienta fundamental para formar especialistas en las distintas áreas", indicó el titular de la cartera sanitaria provincial, a la vez que agregó: "Nuestro objetivo es garantizar que esa formación esté alineada con las necesidades reales de la provincia, fortaleciendo así la calidad y la capacidad de respuesta del sistema de salud. Por eso, es clave que podamos definir un sistema de examen que contemple nuestras particularidades", remarcó Blanzaco.

En el encuentro también se trataron otros ejes como la agilización en la compra y provisión de medicamentos de alto costo, la actualización de las Guías Alimentarias para la Población Argentina, cambios en el Código Alimentario Argentino, el uso de colorantes artificiales en alimentos procesados, y la situación epidemiológica nacional, incluyendo el brote de sarampión y la vigilancia de la salud mental.

Por último, Blanzaco destacó que estos espacios de trabajo conjunto "permiten coordinar acciones y compartir experiencias que fortalecen la capacidad de respuesta del sistema de salud en todo el país, respetando las particularidades de cada provincia".