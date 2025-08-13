Copa Libertadores: Estudiantes irá por un resultado positivo en Asunción

Estudiantes de La Plata despejó dudas en su rendimiento y viajó ilusionado para enfrentar a Cerro Porteño, este miércoles, desde las 19, en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. El encuentro se enmarcará en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Pincha viene de tres victorias consecutivas y afianza sistema e individualidades de cara a los duelos eliminatorios de la Copa.

El Ciclón de Barrio Obrero llega al duelo copero con las sensibles bajas de dos jugadores clave: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez. “Vamos a enfrentar a un rival que viene con buenos resultados, que tiene un gran plantel y mucho tiempo de trabajo con su entrenador, al que conocemos bien porque ya lo enfrentamos”, dijo el DT argentino Diego Martínez en la previa.

Cerro Porteño viene de igualar sin goles frente a Nacional en la séptima jornada del Torneo Clausura de Paraguay, está puntero y tiene un invicto de ocho partidos.

Por su parte, el Pincha recuperó la solidez y lleva una racha de tres partidos con victorias: 2-1 ante Huracán en La Plata, 1-0 a Racing en El Cilindro y 2-1 a Independiente Rivadavia en UNO; es uno de los punteros de la Zona A de la Liga junto a Barracas.

Estudiantes ganó el Grupo A de la Libertadores con los mismos puntos que Botafogo (12), pero con mejor diferencia de gol. “Vamos partido a partido, sabemos de la idea de Cerro Porteño, de su entrenador y la intención de juego: es una propuesta de ataque con la jerarquía que cuentan, nosotros vamos a hacer nuestro juego e imponer lo que queremos”, dijo el DT Eduardo Domínguez.

FORMACIONES

CERRO PORTEÑO

Alexis Arias; Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrizo, Fabricio Domínguez; Sergio Araújo, Luis Amarilla, Juan Iturbe. DT: Diego Martínez.

ESTUDIANTES

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Piero Maza (Chile). VAR: Rodrigo Carvajal (Chile). Cancha: Estadio La Nueva Olla de Asunción. Hora: 19 (Fox Sports).