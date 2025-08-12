Un paseo literario junto al río: la propuesta juvenil de la Feria del Libro de Paraná

En el marco de la décima tercera Feria del Libro de Paraná, este sábado 16 de agosto se llevará a cabo una actividad que propone unir la belleza del paisaje ribereño con la palabra leída. Desde las 15:30, niños, niñas y adolescentes serán protagonistas de "Un paseito literario por la plaza", un recorrido guiado por la orilla del río que combinará caminata, lectura y encuentro cultural. La propuesta, abierta a todo público y con entrada libre y gratuita, partirá desde la puerta principal de la Sala Mayo, ubicada en la intersección de Raúl Alfonsín y Martín Miguel de Güemes.

La iniciativa forma parte del ciclo "Recorridos Literarios", impulsado por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER), en conjunto con la Municipalidad de Paraná y la Editorial Municipal de la ciudad. El objetivo es ofrecer un espacio donde las nuevas generaciones puedan compartir textos seleccionados por ellas mismas, interpretados en diferentes paradas del trayecto. El paseo permitirá escuchar voces jóvenes en acción y disfrutar del entorno natural y patrimonial que ofrece la costanera paranaense.

Se eligió Sala Mayo como punto de partida ya que se trata de uno de los principales escenarios de la Feria, desde donde los grupos partirán para adentrarse en un itinerario que alternará zonas arboladas, vistas al río y espacios abiertos ideales para detenerse a leer. Cada estación del recorrido tendrá un pequeño segmento de lectura, con textos que podrán ir desde poesía hasta breves fragmentos, en algunos casos incluso escritos por los propios participantes.

Además de ser una actividad recreativa, el paseo busca generar un vínculo más cercano entre la comunidad y el libro, incentivando el gusto por la lectura en edades tempranas y fomentando la apropiación del espacio público como ámbito cultural. La caminata está pensada para que puedan participar familias, vecinos, turistas y cualquier persona que quiera sumarse, sin necesidad de inscripción previa. Al tratarse de una propuesta al aire libre, se recomienda llevar calzado cómodo, sombrero o gorra y agua para hidratarse, especialmente si el clima acompaña con temperaturas agradables.

"Un paseito literario por la plaza" se enmarca dentro de las múltiples actividades que, durante esos días, transforman a Paraná en un punto de encuentro para escritores, editoriales, lectores y público en general. La Feria del Libro también se extiende en las calles, plazas y espacios abiertos, llevando la literatura a distintos rincones de la ciudad.

Para quienes deseen participar, el único requisito es acercarse puntualmente al punto de encuentro a las 15:30. Desde allí, el grupo se moverá de manera conjunta, con paradas programadas.