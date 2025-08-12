Básquet: Sabrina Scévola tomará las riendas de Rocamora en la Liga Nacional Femenina

Tal como lo hizo con el equipo masculino, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay definió su cuerpo técnico para afrontar la Liga Nacional Femenina de Básquetbol y resolvió que Sabrina Scévola será la entrenadora principal. La ex jugadora reemplazará a Lali González en esa función, luego de haber sido su asistente, y tendrá a Leonardo Domínguez e Irina Figueroa como sus asistentes. Al equipo de trabajo lo completarán el profesor Luis Pésaro en la preparación física y la licenciada Paula Dabadía como kinesióloga.

Scévola se desempeñó en la última temporada como asistente de Laura Soledad González en La Liga Femenina, es una de las Coordinadoras del básquet del club y también está al frente de la categoría U15 que fue campeona provincial y actualmente se metió en la Cuarta Fase de la Liga Federal Formativa.

"La verdad que muy contenta con esta nueva oportunidad que me brinda el club y sobre todo de saber que valoran mi trabajo. Siempre como profesional una aspira a llegar a lo máximo que se pueda, hoy es estar al mando de la máxima categoría del país y poder hacerlo en el club es un plus impagable", manifestó quien en mayo de 2022 se retiró como jugadora profesional con la camiseta de Rocamora.

Y agregó: "Los objetivos siempre rondan por lo mismo: mantener el proyecto del club, seguir ayudando a las chicas en su desarrollo y que Rocamora siga siendo protagonista como lo viene siendo".

Acerca de si había charlado con Lali González sobre este nuevo desafío, respondió: "Siempre hablamos mucho con Lau, estamos juntas en la Coordinación del club aparte de haber estado en la Liga lo que hace que el diálogo sea constante. La he consultado bastante en cuanto a jugadoras, las dinámicas y su punto de vista. Es un desafío grande ocupar su lugar y tener la tranquilidad de que esté apoyando y acompañando facilita las cosas".

Como se mencionó anteriormente, Sabrina viene de desempeñarse en el rol de asistente en la última Liga. "En cuanto a la Liga creo que viene creciendo año a año, aumentando su nivel y logrando que varios equipos sean protagonistas y compitan de igual a igual. Y también destacar que se ha ido generando un lugar cada vez más grande para las más chicas, cosa que años atrás no pasaba", dejó como punto de vista.

Finalmente se refirió a qué intentará darle como característica particular a su equipo. "Rocamora tiene que ser siempre Rocamora. Ser intensas en defensa, no negociar la actitud y desde ahí construir. Que sea un equipo intenso, rápido y en la búsqueda de esa dinámica tratar de bajar el margen de error y mejorar la toma de decisiones", aseguró.