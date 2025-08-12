Jueves de Letras: el Foro Cultural UNL se prepara una nueva edición de talleres, ferias y presentaciones

El Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) abrirá sus puertas para recibir una nueva edición de Jueves de Letras, una propuesta que cuenta con actividades de lectura, escritura y encuentro cultural. La cita será en la sede de 9 de Julio 2150, en la ciudad de Santa Fe, Este jueves 14 de agosto, desde las 18:00. La programación prevé un recorrido que incluirá un taller de lectura y escritura, lecturas en vivo, presentaciones de libros, feria editorial, activaciones y una performance artística como cierre de la jornada.

Este ciclo, impulsado por la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, nació con el objetivo de generar un espacio de participación abierto y plural, donde confluyan voces de diferentes estilos y trayectorias.

La primera edición de Jueves de Letras tuvo lugar en junio e inauguró este nuevo espacio destinado a la circulación de producciones contemporáneas vinculadas a la escritura, la edición independiente, la lectura y las artes gráficas. En esa ocasión se realizaron talleres, lecturas, presentaciones, una feria editorial y una performance interdisciplinaria que reunió a autoras y autores, colectivos editoriales y público general.

El ciclo Foro Abierto Letras se suma a otras líneas de trabajo cultural desarrolladas por la UNL en artes visuales y escénicas, y tiene como propósito construir una programación abierta a las propuestas de la comunidad artística. Desde la universidad pública, se entiende a la cultura como un derecho fundamental que debe garantizar acceso, participación y producción colectiva.

Actividades

A las 15:00 comenzará el taller "Poesía en tu mirada", coordinado por María de los Ángeles Chianalino, en la Sala Cello del Foro Cultural. La propuesta requiere inscripción previa y tiene cupo limitado.

A las 18:00, en la Biblioteca Gálvez, se realizará la presentación de libros "Reeditar. El ejercicio de volver a leer", con Laura Pratti (La Mosca en la Trama) y Eliana Mercuri (Tapir Ediciones), coordinada por Mercedes Bisordi. La conversación parte de un texto de Hugo Gola sobre la relectura y aborda ediciones recientes de obras de Emilia Bertolé, Paulina Simoniello y Gastón Gori.

Desde las 19:00 habrá lecturas en vivo con la participación de Julio Stamati, Sandra Gudiño, Ignacio Benavidez, Laura Hormaeche, María de los Ángeles Torassa, Alfredo Acquatti y Jorge Roldán, junto con la invitada especial Marilyn Contardi, autora de la cita que acompaña esta edición:

El cierre será a las 21:00 con la performance "A través", que combina poesía y música en vivo. Participan Cecilia Arellano (poemas), Juan Candioti (guitarra y voces), Fabián P?nnola (percusión) y Lucía Maidana como invitada.

Feria editorial y activaciones

Desde las 18:00 estará abierta la feria de publicaciones y arte gráfico en la Biblioteca Gálvez, con la participación de Letra E, La Mosca en la Trama, Albergue Libros, La Maga Libros, Gi Curioni, Suspiro Editorial, SUO, Bocavulvaria Ediciones, Ediciones UNL y la BG | Biblioteca Gálvez.

En el hall del Foro Cultural se podrá participar de la activación "Fábrica de señaladores poéticos", a cargo de Un tal Studio. Durante toda la jornada habrá servicio de bar abierto.