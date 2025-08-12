El Ciclo Compositoras 2025 regresa a la Casa de la Cultura

El espacio cultural ubicado en Carbó y 9 de Julio volverá a abrir sus puertas a la música en una nueva edición del Ciclo Compositoras 2025. La cita será el viernes 15 de agosto a las 20:30, con una programación que reúne a dos artistas: Roma Acosta y Soraya. Se trata de la segunda fecha de esta propuesta que busca visibilizar y poner en valor a las compositoras locales, creando un espacio de encuentro entre el público y las nuevas voces de la escena musical.

Roma Acosta llegará con un formato solista en el que despliega su búsqueda por los sonidos electrónicos.

Por su parte, Soraya subirá al escenario en formato banda, llevando adelante un recorrido por el universo de la canción. Su estilo incorpora una impronta y una intensidad que se potencia en el trabajo colectivo, dando forma a interpretaciones que conservan el pulso artesanal de la música de raíz y la frescura de las nuevas interpretaciones.

El Ciclo Compositoras rápidamente se consolidó como un espacio para escuchar y descubrir propuestas originales. La curaduría privilegia la diversidad de estilos y la autenticidad artística, y ofrece a los espectadores la posibilidad de conocer de cerca a quienes crean la música que nace en la región. La iniciativa funciona como una vidriera para talentos locales y fomenta el intercambio y el crecimiento de la escena musical entrerriana.

Además de la programación musical, la propuesta incluye un momento gastronómico que comienza antes del ingreso a la sala y se retoma en el intervalo. El público podrá disfrutar de comidas y bebidas, sumando un componente de encuentro social a la experiencia cultural.

Las entradas tienen un valor de $10.000 por persona o una promoción especial de dos tickets por $16.000. Las reservas pueden realizarse al teléfono 343 5036644, a nombre de Analía.