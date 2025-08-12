Vóley: Argentina venció a Costa Rica y avanzó de ronda con el aporte de Julieta Aruga

La armadora paranaense anotó cuatro puntos y volvió a ser titular en la selección argentina.
La paranaense Julieta Aruga aportó cuatro puntos en la tercera victoria de Las Panteras U23 en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Este martes, luego de los triunfos ante Cuba y Paraguay, venció a Costa Rica por 3-0, con parciales de 25-11, 25-19, 25-22.
La armadora con pasado en Boca, Gimnasia La Plata y CEF Nro5 La Rioja fue parte de la formación titular; María Victoria Matich fue la máxima anotadora con 15 unidades.
De esta manera, el seleccionado nacional clasificó a los cuartos de final de manera invicta y sin perder sets. En el debut, superó a Cuba por 3-0 con parciales de 25-18, 25-21 y 25-23, con destacadas actuaciones de Matich (16 puntos) y Llanos (11). Luego, frente a Paraguay, volvió a imponerse 3-0 (25-16, 25-12 y 25-21), con Llanos como máxima anotadora con 17 puntos, seguida por Tomasa con 15. Finalmente, cerró la fase con otro 3-0 ante Costa Rica (25-11, 25-19 y 25-22), confirmando su dominio y avanzando a la siguiente instancia sin ceder sets.
Ahora, el elenco nacional esperará por su rival en la siguiente ronda, que se disputará este miércoles 13 de agosto, con horario a confirmar.
Argentina: Aruga (4), Llanos (8), Ossvald (11), Otamendi (3), Tomasa (10), Matich (15), Caballero (L). Ingresaron: Gartenbank (1), Giardini (-), Nosach (1) y Espeche (2).