Se presentó una nueva edición de la Feria del Libro Paraná Lee

La intendenta Rosario Romero presentó la decimotercera edición de la Feria. Bajo el lema “Infinidad - Orillas - Ilusión”, se desarrollará del 14 al 17 de agosto, en la Sala Mayo. Esta nueva propuesta reunirá a autores y autoras de destacada trayectoria nacional e internacional en los campos de la literatura y la ciencia. Estuvo presente el viceintendente David Cáceres.

Selva Almada, Norma Morandini, Emilia Delfino, Ariana Harwicz, Luciana de Luca, Mariano Quirós, Juan Solá, Cecilia Moscovich, Roberto Chuit Roganovich, Istvansch, Daniel Mecca, Fabricio Ballarini, Adolfo García y Fabiana Rousseaux, entre otros, serán los escritores invitados.

Rosario Romero destacó: “El libro sigue siendo el mejor regalo que nos podemos hacer y que podemos hacer a otros porque nos enriquece, nos estimula la creatividad. Para esta edición hemos seleccionado todas las miradas posibles para enriquecer la Feria. Paraná plantó esta mirada sobre el libro hace varios años y distintas gestiones gubernamentales hemos podido sostenerla porque creo que son cosas buenas que hay que continuarlas”.

Habrá una jornada especialmente destinada a las escuelas, propuestas para las infancias, talleres literarios y rondas de lecturas.

Considerada por escritores, lectoras, lectores y feriantes como “la mejor del Litoral Argentino”, la feria contará con la participación de más de 75 editoriales de todo el país. Organizada por la Municipalidad de Paraná, la entrada será libre y gratuita.

“Muchas veces se dice que se lee poco o que se lee menos en esta época, yo creo que tenemos distintas formas de leer. Volver al libro y pensar en la Feria del Libro como la feria de la lectura, de la cultura, es muy importante y sobre todo que participen escuelas y los jóvenes porque aprendemos en el día a día y aprendemos mucho a través de los libros”, valoró el jefe de Gabinete, Santiago Halle.

Durante cuatro días, el Puerto Nuevo de la ciudad se convertirá en el epicentro de uno de los encuentros culturales más relevantes de la región. Escritores, editores, diseñadores, libreros y público lector se reunirán en la Sala Mayo para celebrar el mundo del libro.

“Tenemos 14 escritores y escritoras invitadas y durante cuatro jornadas vamos a tener citas mágicas, conversatorios, charlas, actividades en las carpas de las infancias donde nos van a reunir estos días a lectores y escritores”, reconoció Marcela Pautaso, coordinadora de la Editorial Municipal.

Como cada año, el público podrá asistir a conversatorios con autores, una instancia privilegiada de diálogo entre escritores y lectores. También se realizarán talleres y las ya clásicas Citas Mágicas, un espacio íntimo para compartir experiencias literarias con quienes escriben.

“Creo que en esta era de digitalización, el libro es un momento de reflexión y creo que tener una feria del libro es un momento donde soltamos la tecnología, un rato y nos ponemos en esto, volver a lo viejo”, Jonatan Ciarroca, de Librería Yenny.

La literatura, la ciencia y la subjetividad, tendrán sus cruces durante la Feria del Libro Paraná Lee, con la participación de los neurocientíficos Fabricio Ballarini y Adolfo García y la psicóloga Fabiana Rousseaux.

Este año, Córdoba será la Ciudad Invitada de Honor. Sus editoriales —dependientes de la Municipalidad, la Provincia y la Universidad— estarán presentes con sus catálogos y propuestas editoriales.

Además, como ya es tradición, en las primeras horas de la tarde tendrá lugar “Poemas y Girasoles”, un espacio de lectura compartido entre escritores y lectores.

Concepción del Uruguay, a través de su Editorial La Histórica, estará presente en la Feria con sus libros y poetas.

Autores confirmados

Selva Almada. (Villa Elisa, 1973) es considerada una de las escritoras contemporáneas más destacadas de la Argentina y América Latina, su obra ha sido comparada con la de William Faulkner, Juan Carlos Onetti, Carson McCullers y Flannery O’Connor. Su primera novela, El viento que arrasa (2012), fue elogiada por el público y la crítica, además de haber sido considerada como la novela del año por Revista Ñ. Su crónica de no ficción Chicas muertas (2014), acerca de tres feminicidios ocurridos en la Argentina en la década de los ochenta, la consolidó como escritora feminista. Ha sido traducida a los idiomas: francés, inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, sueco, noruego y turco.

-Norma Morandini. Escritora y periodista. Columnista de los diarios La Nación y Clarín. Colabora con El País de España. Fue corresponsal de la prensa extranjera. Realizó una cobertura especial sobre el Juicio a las Juntas Militares de Argentina para el diario brasileño O Globo. Por su labor periodística obtuvo varios premios. Fue diputada nacional de 2005 a 2009 y senadora nacional entre 2009 y 2015. Su labor legislativa estuvo dedicada a los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión. Entre 2015 y 2019 dirigió el Observatorio de Derechos Humanos del Senado argentino. En 2011 fue candidata a Vicepresidente de la Nación. Es autora de varios libros, el más reciente es: “Decir adiós”.

-Mariano Quirós. Nació en Resistencia, 1979. Publicó las novelas Robles (2009, Premio Bienal del Consejo Federal de Inversiones), Torrente (2011), Río Negro (2014, Premio Laura Palmer no ha muerto), Tanto correr (2013, Premio Francisco Casavella), No llores, hombre duro (2013, Premio Azabache, Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón), Una casa junto al Tragadero, que obtuvo el XIII Premio Tusquets Editores de Novela en 2017. Es autor de los libros de cuentos La luz mala dentro de mí (2016, Premio del Fondo Nacional de las Artes) y Campo del cielo (2019). Junto con Germán Parmetler y Pablo Black, publicó el libro de cuentos Cuatro perras noches, ilustrado por Luciano Acosta. En febrero de 2025 publicó su última novela, Purirú. Además, integra el jurado del Concurso Literario Entre Orillas, que organizan en forma conjunta las municipalidades de Paraná y Concepción del Uruguay.

-Ariana Harwicz: nació en Buenos Aires en 1977 y vive en el campo en Francia desde 2007. Su primera novela, Matate, amor (2012), fue publicada en inglés en 2017 bajo el título Die, My Love. Finalista del Primer Premio del Libro otorgado por la EIBF en 2017, del Premio República de la Conciencia y el Man Booker International en 2018 y del BTBA en 2020, Matate, amor ha sido adaptada al teatro y en 2024 será llevada al cine por Martin Scorsese, bajo la dirección de Lynne Ramsay y con Jennifer Lawrence como protagonista. Su cuarta novela, Degenerado, fue publicada por Anagrama en el año 2019. Sus obras han sido adaptadas al teatro en varios países de Latinoamérica y Europa. En 2021 publicó Desertar, un libro de conversaciones sobre traducción y deserción de la lengua materna escrito junto con Mikaël Gómez Guthart. Sus relatos figuran en medios como Harper's, Granta, Letras Libres, Babelia, The White Review, Brick, Paris Review, The New Yorker, La Quinzaine littéraire, Quimera y The Guardian, y en diversas antologías. Sus libros han sido traducidos a más de veinte lenguas. En 2022 Anagrama reunió, en un volumen titulado Trilogía de la pasión, sus tres primeras novelas. En 2023 ha publicado El ruido de una época, un ensayo acerca del Mal literario y las extorsiones contemporáneas. Asimismo, ha escrito el libreto de la ópera Dementia, que se estrenará en el Teatro Colón de Buenos Aires en la temporada 2025. Su más reciente obra es Perder el juicio.

-Juan Solá. (Entre Ríos, 1989). Es escritor y guionista. A corta edad se radicó en Resistencia, Chaco, donde cursó sus estudios y publicó su primer libro, Cuentos para compartir, a los diez años. Tras haber obtenido numerosos premios y reconocimientos en certámenes literarios a nivel nacional, se trasladó a Buenos Aires para continuar su formación y dedicarse de lleno al mundo de las letras como editor y con la publicación de sus libros. Publicó las novelas Naranjo en flúo, La Chaco y Ñeri , y los libros de relatos Microalmas y épica urbana, entre otros.

-Luciana de Luca. (Buenos Aires, 1978). Creció en el litoral argentino. Participó en distintas antologías de cuentos: Cuentos Cuervos, Ficciones de argentinos en Brasil, Cuentos Raros. Es autora de libros para niños que recibieron distinciones de Alija y The New York Public Library. Entre ellos, Soy un jardín, Ratón de Biblioteca, Nunca vi una bruja y Ansiosa, que fueron traducidos al inglés, al coreano y al portugués. Escribió el libro de relatos Las fiestas no son para los niños (2013) y en 2021 publicó la novela Otras cosas por las que llorar. El amor es un monstruo de Dios es su segunda novela.

-Emilia Delfino: (provincia de Buenos Aires, 1983) es periodista de investigación. Coautora de El hombre del camión (junto con Mariano Martín, 2008), la biografía no autorizada de Hugo Moyano, y de La ejecución (junto con Rodrigo Alegre, 2011), la historia secreta del triple crimen que desnudó la conexión de la mafia de los medicamentos, la efedrina y la recaudación de la campaña K. Trabajó en la sección Política de Diario Perfil y en la redacción de CNN es Español en Buenos Aires. Actualmente, es coordinadora de la Unidad de Investigación de elDiarioAR y editora adjunta de Mongabay Latam. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y ha sido reconocida con numerosos premios por su trabajo periodístico en los últimos veinte años. Su libro más reciente es: “La Generala”.

-Istvansch: Ilustrador, diseñador y escritor. Ha publicado libros en Argentina, México, Francia, España, Italia, Suiza, Colombia, EEUU, Corea y Emiratos Árabes Unidos. Fue distinguido con el Primer Premio Fantasía de Literatura Infantil, la primera mención del premio “Utopía Latinoamericana” (27º Congreso Internacional de IBBY, Colombia), el Premio Octogonal de Honor 2004 (CIELJ-RICOCHET, Francia), la Lista de Honor de IBBY 2016 y, en ocho ocasiones, libros suyos fueron incluidos en la Lista de Honor de ALIJA. Candidato por Argentina al Premio Hans Christian Andersen 2002 y 2004, y al premio Astrid Lindgren 2017 y 2018. Seleccionado para el 1° Catálogo Iberoamericano de Ilustración (Guadalajara, México, 2010) y varias veces en las exposiciones internacionales de ilustración de libros para niños de Bratislava, Bologna, Sàrmede y Buenos Aires.

-Cecilia Moscovich: nació en Santa Fe en 1978. Es profesora de Historia por la Universidad Nacional del Litoral y dicta clases en escuelas secundarias de Santa Fe. Publicó los libros de poesía La manguera (Diatriba, Santa Fe, 2009) y Barranca (Diatriba, 2012). Además, publicó los libros de literatura infantil La llamarada verde (Comunicarte, Córdoba, 2012), Poemas del patio (Ediciones UNL, Santa Fe, 2012) y El cerdo Rosendo y otros cuentos (Uranito, Bs. As., 2013). Algunos poemas suyos forman parte de la antología 53/70, Poesía argentina del siglo XX (ES, EMR y CCPE/AECID, Rosario, 2015). Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en proyectos alrededor de la democratización del acceso a los libros y la recopilación y publicación de historias de la tradición oral. Coordina un taller de lectura y escritura creativa para niños en la Biblioteca Pedagógica de Santa Fe.

-Fabricio Ballarini, neurocientífico. Científico del Conicet (IBCN-UBA). Director Depto. Cs. de la Vida ITBA. Presidente de EaC. Habla de ciencia en Olga. Licenciado en Ciencias Biológicas egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un doctorado y un Postdoctorado otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realizado en el Laboratorio de Memoria. Durante su tesis doctoral y su posterior postdoctorado ha desarrollado una estrategia neuroeducativa con miles de estudiantes de todos los niveles, logrando mejorar la memoria de los alumnos a partir de una breve experiencia novedosa dentro del aula. Ha publicado en varias revistas científicas internacionales de alto impacto y ha dado conferencias en numerosos congresos. A nivel internacional sus logros fueron divulgados en diferentes medios como la BBC, El Mercurio (Chile), Quo (México), entre otros. Actualmente, es investigador del Conicet en el Laboratorio de Memoria del Instituto de Biología Celular y Neurociencias «Dr. De Robertis». Rec es su primer libro. Columnista en Vorterix.

-Dr. Adolfo M. García. Se especializa en neurociencias del lenguaje. Es Director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Senior Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute (Universidad de California, San Francisco), e Investigador Asociado de la Universidad de Santiago de Chile, También es co-fundador de Include, una red global de investigación croslingüística en salud cerebral; y creador de TELL, una app de evaluación del lenguaje. Su producción incluye más de 200 publicaciones y 250 presentaciones académicas. Sus actividades de comunicación científica incluyen una charla TEDx para una audiencia de 12.000 personas, las series audiovisuales “De cerebros y palabras” y “Lenguaje, cerebro y cuerpo”, la columna radial “Mente y comunicación” y el documental “Impulso sonoro” (Canal Encuentro). Su labor ha sido premiada por la Linguistic Association of Canada and the United States, la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Alzheimer’s Association y los premios Ig Nobel de Harvard. También se adjudicó el Early Career Award de la Society for the Neurobiology of Language y el UpLink Top Innovator Award del World Economic Forum.

-Daniel Mecca (Buenos Aires, 1986) es escritor, poeta, docente y gestor cultural. Trabajó en los medios de prensa más importantes del país. Es autor de Ahorcados en la felicidad (2009), Lírico (2014), Haikus periodísticos (2016), Música de incendios (2021), Troya, aparta de mí este cáliz (2022), Las armas y las letras (2023), Aira o muerte (2023), Los Canto: biografía de Estela y Patricio Canto (2024) y Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina (2024). Es creador del festival Borges Palooza y del Centro de Atención al Lector, elegido como uno de los proyectos ganadores del Fondo Metropolitano 2022. Egresó de TEA. Cursó estudios de ingeniería en la UTN y la maestría en Crítica y Difusión de las Artes en la UNA. Es creador del newsletter Poesía por WhatsApp y del podcast El resto es literatura. Actualmente, dicta seminarios sobre Borges —autor sobre el que se especializa— y organiza el recorrido "BorgesTour: una caminata guiada por la Buenos Aires de Borges".

-Fabiana Rousseaux (Buenos Aires, 1964) Psicoanalista. Fue Coordinadora del Área de Psicoanálisis y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones del Campo Psi-jurídico; Directora del Departamento de Investigaciones de DDHH del Centro Cultural de la Cooperación. Fundadora y exdirectora del Centro de Asistencia a víctimas de violaciones de DDHH “Dr. Fernando Ulloa” de la SDH de Nación (2005/2014). Algunas de sus obras son El ex detenido-Desaparecido como testigo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Territorios, escrituras y destinos de la memoria, Sueños y Testimonios.