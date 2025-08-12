Continúa el ciclo de charlas sobre protección del patrimonio entrerriano

Será el viernes 15 de agosto a las 14:00 en el Museo Casa Natal de Fray Mocho (Fray Mocho 132, Gualeguaychú). La iniciativa, abierta y gratuita, es impulsada por el Museo Provincial Antonio Serrano, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En esta ocasión, la disertación estará a cargo de los integrantes de la Cooperativa Arqueoterra, los licenciados Axel Weissel y Micaela Rossi, y acompañados por el coordinador del Museo Provincial Antonio Serrano, Gastón Fleita Moreyra. Los especialistas compartirán experiencias y resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el Museo Casa Natal de Fray Mocho, poniendo en valor la historia y el patrimonio cultural de la región.

Este encuentro se enmarca en el ciclo de charlas Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Entrerriano (Papen), que recorre distintas localidades de la provincia con el propósito de difundir y promover la Ley Provincial N° 9686 de Preservación y Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Entre Ríos. La propuesta busca fortalecer la conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio, incentivar la participación ciudadana y fomentar el trabajo conjunto con instituciones locales.