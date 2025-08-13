River anunció una Escuelita de fútbol y valores en el barrio Antártida Argentina

En colaboración con la organización Suma de Voluntades, la Fundación River anunció la apertura oficial de una nueva Escuelita de Fútbol en el Club Antártida FC, que funciona en el barrio homónimo de la ciudad de Paraná. Este proyecto busca promover el deporte como herramienta de transformación social y un medio de desarrollo integral de chicos y jóvenes de la comunidad entrerriana.

La propuesta contará con la incorporación de dos profesores que implementarán la Metodología Fundación River Plate, basada en la enseñanza del fútbol junto con valores sociales y de formación integral. Además, en el predio del club ya se encuentra en plena construcción una nueva cancha que será inaugurada para ampliar los espacios de formación deportiva, contención social y transmisión de valores comunitarios dirigidos a niños y niñas de diferentes edades.

El acto de inauguración de este nuevo proyecto, celebrado días atrás, contó con la presencia de autoridades de la Fundación River, entre ellas su presidenta, Clara D’Onofrio, y su directora, Lucía de la Vega, además de representantes de Suma de Voluntades y el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Rios.

“Esta escuelita es mucho más que aprender a jugar al fútbol: es un espacio donde chicos y chicas pueden crecer, compartir y crear sueños. Desde Fundación River, junto a Suma de Voluntades, creemos que el deporte, acompañado de valores, es una herramienta poderosa para transformar realidades y abrir oportunidades en cada comunidad”, expresó D’Onofrio.

Más detalles

El programa funcionará gratuitamente de martes a viernes, con entrenamientos organizados por categorías: 2012, 2013 y 2014 tendrán actividades los martes y jueves a las 18.

Las categorías 2010 y 2011, en los mismos días, pero a las 19, y las divisionales 2007, 2008 y 2009, los miércoles y viernes a las 18.

Esta iniciativa forma parte del programa “Valores a la Cancha” de Fundación River Plate, que busca promover vínculos sanos, la inclusión y el desarrollo de vínculos positivos a través de escuelitas de fútbol y actividades recreativas en diferentes territorios.