Con la entrerriana Melany Detzel como titular, “Las Panteritas” vencieron a Indonesia

La selección argentina femenina sub 21 ganó sus cinco partidos de la fase de grupos en Indonesia.

Con la entrerriana Melany Detzel como titular por primera vez en el torneo, la selección argentina femenina sub 21 de vóley venció en sets corridos al local Indonesia en el último partido del Grupo A del Mundial de la categoría y cerraron la primera fase con puntaje ideal. Las Panteritas ganaron con parciales de 25-23, 25-18 y 25-22.

La armadora nacida en Aldea Spatzenkutter fue parte de la rotación inicial por primera vez en el certamen –aunque ingresó en todos los partidos desde el banco de suplentes– y anotó cuatro puntos. Martina Franco fue la máxima anotadora nacional con 13 unidades.

Con un equipo titular nuevo y desde el inicio, Argentina mostró su fortaleza en el ataque y bloqueo, dos conceptos que se mantuvieron durante todo el partido. Los cambios ayudaron a que el equipo siga dominando el partido.

Tras este triunfo, terminaron invictas en la fase de grupos, algo que no había sucedido en otros Mundiales de esta categoría.

El próximo partido será este miércoles 13 de agosto contra República Checa, con horario a confirmar.

Los puntos de Argentina: Franco (13), Studer (7), Detzel (4), Margaria (9), Garibaldi (4), Martinez Casas (8), De la Fuente (L). Ingresaron: Cabrera (2), Aguilar (4), Chiappero (1), Routaboul (-)