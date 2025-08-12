La Provincia acompañó la celebración del centenario del club María Grande

Representado por el titular de la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, entregó una placa en conmemoración de los 100 años del Club Atlético María Grande. A este evento se sumaron el Municipio de María Grande, la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, socios y simpatizantes, ex presidentes y directivos de la actual comisión directiva, como reconocimiento a su trayectoria.

En ese marco, durante el acto central, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, expresó: “Agradezco al presidente del club y a su gente por invitarnos. Es un orgullo estar presentes, es maravilloso pensar en cómo nació esta institución, en ese grupo de personas que se unió para que el deporte fuera un punto de encuentro y amistad. Hoy se ve a una comunidad pujante, trabajando para que su querido club esté cada día mejor”.

Por su parte, el titular de la entidad centenaria, Julio Schmidt, remarcó: “Gracias a Dios, estamos atravesando un momento histórico con mucha alegría y orgullo. Hemos vivido una verdadera fiesta, primero con nuestros deportistas y hoy con este acto tan emotivo, acompañados por autoridades y por toda la gente que siempre está trabajando por el club. Cada disciplina preparó un rincón de recuerdos con fotos, trofeos, camisetas y logros, reflejando la historia deportiva que nos enorgullece a todos”.

El homenaje se desarrolló en las instalaciones del club, con la presencia del intendente de María Grande, Héctor Solari; el presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Alejandro Azaad; integrantes de la comisión directiva y de la Comisión de Festejos.

Además, expresidentes, socios, simpatizantes y vecinos que forman parte de la historia de la entidad deportiva.