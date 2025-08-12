Básquet: Tomás de Rocamora confirmó el cuerpo técnico para La Liga Argentina

Tras haberse asegurado su participación en la edición 2025/26 de la Liga Argentina de Básquetbol, Club Tomás de Rocamora confirmó que Cristhian Domínguez continuará como entrenador en jefe del plantel. Además, la entidad de Concepción del Uruguay oficializó que Laura Soledad González estará como primer asistente.

Será ésta la segunda temporada consecutiva para el coach uruguayense al frente del equipo en tanto que Lali González pasará a ocupar este lugar tras haberse sumado al staff en la segunda parte de la edición anterior de la competencia.

La preparación física, asimismo, estará a cargo de Santiago Rodríguez Perdomo quien actualmente se desempeña como Coordinador de esta área en el club.

Palabras del entrenador

Contento con esta renovación, Domínguez manifestó: “Terminamos muy bien el Torneo Clausura, nos quedó la espina de no haber pasado el primer playoffs contra Quilmes, donde el partido de local se nos escapó en la última bola”.

A lo que agregó: “La verdad que si hubiéramos ganado acá creo que allá podría haber sido distinto y no se nos dio. Por eso nos quedó la espina, pero la verdad que estoy muy contento porque tenía muchas ganas de seguir en el club”.

Luego, a modo de balance, señaló: “Los dirigentes quedaron muy conformes con la forma en que llevamos adelante el proyecto que ellos tienen para la institución. Apuestan por otro año más y con los mismos valores, donde se apunta a la formación tanto masculina como femenina”.

Y agregó: “Realmente es una gran vidriera el trabajo que se está haciendo, es algo muy bueno verlo reflejado en las dos Primeras tanto en la Liga Argentina como la Liga Femenina. Tener una proyección hacia dónde ir para los chicos y chicas es muy importante y para la institución mucho más”.

El técnico se refirió después a la incorporación como primer asistente de Laura González. “Sumar a Lali es muy bueno para el equipo porque con toda la trayectoria y experiencia que tiene nos va a aportar muchísimo conocimiento. Este año junto a Leo (Domínguez) y Lali trabajamos muy bien, fue un punto importante del cuerpo técnico y poder repetirlo está buenísimo”.

Y finalizó: “Si bien Leo no estará formalmente sabemos que colaborará, siempre se acerca a dar una mano, hizo un buen trabajo y esta temporada nos acompañará seguramente como segundo asistente. Y lo de Lali, reitero, será muy positivo por todo lo que ella nos podrá aportar desde todo el conocimiento y experiencia que tiene”.