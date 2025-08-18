El FICER 2025 abre inscripciones para proyectos de cine y cortometrajes entrerrianos

La organización del 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) presentó oficialmente su edición 2025, que se desarrollará en Paraná del 25 al 30 de noviembre y extenderá actividades a distintas localidades de la provincia. En el acto de lanzamiento las autoridades confirmaron el calendario, la programación habitual y la consolidación de la expansión de salas, ya que tras la incorporación en 2024 del complejo Las Tipas, para esta edición se suma además el Cine Círculo como segunda sala comercial, con lo cual el festival amplía su capacidad de exhibición y diversifica sus sedes para alcanzar audiencias más amplias. En paralelo, se anunció la apertura de inscripciones para las tres convocatorias centrales que articularán la competición y las instancias de producción de FICER.

Las tres convocatorias fueron detalladas por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), organismo a cargo de la organización técnica del festival. El período de recepción de proyectos y películas queda establecido hasta el 1° de octubre de 2025; durante ese lapso los equipos interesados podrán completar los formularios y adjuntar la documentación requerida. La Competencia Oficial de Largometrajes Argentinos está destinada a películas de largometraje nacionales que aspiren a integrar la programación competitiva del FICER 7, mientras que la Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos apunta a reunir obras de producción local que den cuenta de las búsquedas formales y temáticas de realizadores radicados o vinculados con la provincia.

Por su parte, el Ficer Forum, la nueva apuesta del festival, se configura como un espacio específico para acompañar proyectos en desarrollo, con especial foco en primeras y segundas películas, ofreciendo una instancia de visibilización y articulación con posibles socios o mecanismos de coproducción. La convocatoria remite a perfiles profesionales, ya sean productoras, directores, equipos de guion y realizadores emergentes que busquen convertir iniciativas en proyectos concretos o que precisen un canal de acceso a circulación y exhibición.

El Ficer Forum en particular pretende fortalecer el entramado de la producción regional y se espera que allí confluyan propuestas en distintas etapas de escritura y desarrollo para someterlas al cruce con profesionales que puedan aportar instrumentos de coproducción o tutorías estratégicas. En este sentido, la apertura de inscripciones responde a una política de estímulo que intenta sostener trayectorias tempranas y consolidar circuitos de trabajo colaborativo entre provincias y regiones.

Formularios y reglamentos

Para cortometrajes:

Bases y condiciones en https://drive.google.com/file/d/11kDxzRTNhq-Jubu5NIAyTm5nLJgWkNjH/view?usp=drivesdk

Inscripción en https://share.google/P92773pJDeiXhjLFZ

Para largometrajes:

Bases y condiciones en https://drive.google.com/file/d/11kDxzRTNhq-Jubu5NIAyTm5nLJgWkNjH/view?usp=drivesdk

Inscripción en https://share.google/JKH1UMBqgnzhUbaDI

Para desarrollo de proyectos en cine:

Bases y condiciones en https://drive.google.com/file/d/1rCq5LdGKsIGBkHXvrLScHy12MK5VJTqv/view?usp=drivesdk

Inscripción en https://share.google/rWW7c5m2UGJcxPtRM