“Acá nadie se guarda nada y cuando les toca, responden”, expresó Alan Bonansea

Tras dos fechas de suspensión, Alan Bonansea volvió a jugar para Patronato en la Primera Nacional y festejó un triunfo tan ajustado como necesario ante Arsenal de Sarandí. “Estamos todos para lo mismo. Acá nadie se guarda nada y cuando les toca, responden. Eso es lo que necesitamos para cumplir el objetivo”, destacó.

“Era un partido difícil, ellos se jugaban mucho. Nosotros merecíamos ganar después de lo de Buenos Aires. Este triunfo nos deja tranquilos para trabajar de cara a lo que viene”, acotó sobre la derrota ante All Boys, por 1 a 0.

Por su parte, el paranaense Emanuel Moreno valoró la fortaleza del equipo en casa: “Nos venimos haciendo fuertes de local, eso es bueno para la categoría. Fue un rival duro, de los mejores que hemos enfrentado pese a la posición en la tabla”.

El exfutbolista de Unión de Santa Fe comparó el trámite del partido con la derrota en Floresta: “La que tuvimos en el primer tiempo la metimos, supimos defendernos y manejar la localía. Eso también lo sentimos nosotros”.

Por su parte, Valentín Pereyra se mostró feliz por haber convertido. “Estoy contento por mi primer gol, pero lo importante es que ganamos. Después de tantos partidos, la pude meter”, celebró. El juvenil dedicó el tanto a su hijo Giovanni en el Día del Niño y también a su madre, Vanina.