Sin lugar en River, Manuel Lanzini firmará con Vélez

Vélez llegó a un acuerdo con River para incorporar a su equipo al mediocampista Manuel Lanzini, quien fue informado que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo.

El Millonario y el Fortín llegaron a un acuerdo para que Lanzini pueda disputar todas las competencias con el equipo de Liniers, para así evitar lo sucedido entre Boca y Racing con el defensor Marcos Rojo.

Lanzini, quien llegó a mediados del 2023 y no logró tener continuidad en River bajo la conducción de Gallardo, firmará contrato hasta diciembre del 2026.

De esta forma, el ex jugador del West Ham estará disponible para poder disputar todas las competencias con Vélez, entre las que se encuentran el Torneo Clausura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

El mediocampista logró jugar 59 partidos con el Millonario en su vuelta y dejó su huella en el superclásico ante el Xeneize convirtiendo el único gol en La Bombonera en el marco de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional en septiembre del 2024, consigna NA.

Con su llegada a Vélez, Lanzini deberá dejar atrás su irregular paso en la institución de Núñez, donde sufrió lesiones que lo dejaron fuera de la consideración del entrenador, y enfocarse en demostrar que aún puede ser un jugador clave dentro del equipo de Guillermo Barros Schelotto.