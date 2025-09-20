Aberrante: una estación de servicios de Crespo hizo una publicidad burlándose de la trata de mujeres

El video circuló por las redes tras haber sido publicado por el comercio, que luego lo bajó y pidió disculpas.

Una gravísima situación tuvo lugar en las últimas horas en Entre Ríos, donde una estación de servicios de Crespo llevó adelante una publicidad en la que dos playeros secuestraban a una mujer -supuestamente porque los molestaba- y la enviaban dentro de una bolsa en una camioneta rumbo a Formosa. El repudiable video estuvo colgado varias horas en las redes sociales del comercio, hasta que la indignación general, provocada por lo filmado hizo que lo dieran de baja y tuvieran que salir a pedir disculpas.

El video circuló en diversos grupos y se multiplicó en X, generó repudios desde todos los ámbitos, especialmente los vinculados a la erradicación de la trata de mujeres y la violencia de género.

Fuente: Ahora