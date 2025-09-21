Argentinos bajó a Banfield, pero sigue fuera de puestos de clasificación

Este domingo por la tarde la acción por el Torneo Clausura de la Liga Profesional encontró acción en dos estadios en simultáneo. Uno de los juegos fue por la Zona A y se disputó en el estadio Diego Maradona entre Argentinos Juniors y Banfield. El árbitro del juego fue Fernando Echenique, acompañado por Felipe Viola en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo, Argentinos llegó a 11 puntos y se ubica décimo en la tabla; mientras que Banfield quedó en la quinta colocación con 13 unidades. En la próxima fecha, el Bicho visitará a Aldosivi, el sábado 27 desde las 14.30; mientras que los dirigidos por Pedro Troglio recibirán a Unión, el viernes 26 desde las 19.

-SÍNTESIS-

Argentinos Juniors 3-0 Banfield.



Goles:

6’ST: Tomás Molina -penal-.

29’ST: Tomás Molina.

35’ST: Alan Lescano.



Formaciones:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Román Riquelme, Sebastián Prieto, Claudio Bravo; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Matías Giménez Rojas.

DT: Nicolás Diez.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

30’PT: ingresó Emiliano Viveros por Matías Giménez Rojas (ARG).

16’ST: ingresó Tomás Adoryán por Santiago Daniele (BAN).

26’ST: ingresó Mateo Antoni por Claudio Bravo (ARG).

16’ST: ingresó Lucas Gómez por Hernán López Muñoz (ARG).

30’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Rodrigo Auzmendi (BAN).

30’ST: ingresó Lautaro Gómez por Gonzalo Ríos (BAN).

35’ST: ingresó Frank Castañeda por Santiago Esquivel (BAN).

35’ST: ingresó Julio Furch por Mauro Méndez (BAN).

38’ST: ingresó José Florentín por Tomás Molina (ARG).

38’ST: ingresó Diego Porcel por Nicolás Oroz (ARG).



Amonestado:

10’ST: Santiago López (BAN).



Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Felipe Viola.



Estadio: Diego Maradona.