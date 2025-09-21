Incendio en un camión generó preocupación en una estación de servicio del Acceso Norte de Paraná

Se incendió un camión en una estación de servicios abandonada del Acceso Norte, en Paraná.

Un principio de incendio en la cabina de un camión provocó momentos de tensión este domingo en una estación de servicio sobre Ruta 168, en el Acceso Norte de Paraná. Gracias a la rápida intervención de Bomberos Voluntarios y Zapadores, las llamas fueron controladas antes de que alcanzaran los surtidores de combustible.

El fuego se inició en la zona de la cabina del vehículo, lo que obligó a un despliegue inmediato de las dotaciones de emergencia. El siniestro ocurrió en un sector de gran tránsito, lo que despertó preocupación entre automovilistas y vecinos de la zona.

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná fue el primero en llegar al lugar y actuó con celeridad, evitando que el foco se expandiera. Poco después, se sumaron Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, quienes reforzaron las tareas de extinción y aseguraron el perímetro.

“El trabajo en conjunto fue clave para evitar un desenlace más grave”, señalaron desde las fuerzas de emergencia, al destacar la coordinación y la respuesta inmediata que permitió sofocar el fuego en pocos minutos y realizar las tareas de enfriamiento.

El conductor del camión logró salir a tiempo y resultó ileso, aunque vivió un fuerte momento de angustia. Según explicaron las fuentes del operativo, de no haberse actuado rápidamente, las llamas podrían haber alcanzado los tanques de la estación de servicio y generado un riesgo mucho mayor.

Durante el operativo también se contó con la colaboración de la estación de servicio YPF cercana, que facilitó agua para el reabastecimiento de las unidades de bomberos. El aporte fue agradecido públicamente por las dotaciones, que remarcaron la importancia del trabajo en red frente a emergencias de este tipo.

Fuente: Radio La Voz.