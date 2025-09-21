Instituto no aguantó y Godoy Cruz se lo empató en Mendoza

En Mendoza, Instituto se adelantó en el marcador, pero Godoy Cruz lo empató.

Este domingo por la tarde la acción por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional encontró acción por la Zona B en Mendoza. En el estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz recibió a Instituto en un duelo que contó con el arbitraje de Jorge Baliño, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

Nota en desarrollo.

La igualdad dejó al Tomba en la 13ª posición con ocho unidades, mientras que los dirigidos por Daniel Oldrá quedaron en la décima posición con 10 puntos. En la próxima fecha, los de Walter Ribonetto visitarán a San Lorenzo, el sábado 27 desde las 16.45; mientras que la Gloria recibirá a Lanús, el domingo 28, desde las 20.15.

-SÍNTESIS-

Godoy Cruz 1-1 Instituto.



Goles:

44’PT: Alex Luna (INS).

5’ST: Nicolás Fernández (GOD).



Formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Mateo Mendoza, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Morán; Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Enzo Barrionuevo, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.



Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Lucas Rodríguez, Stéfano Moreyra; Damián Puebla, Gastón Lodico; Nicolás Cordero y Alex Luna.

DT: Daniel Oldrá.



Cambios:

ET: ingresó Daniel Barrea por Agustín Auzmendi (GOD).

ET: ingresó Luca Martínez Dupuy por Facundo Altamira (GOD).

ET: ingresó Guillermo Fernández por Enzo Barrionuevo (GOD).

14’ST: ingresó Jonás Acevedo por Damián Puebla (INS).

22’ST: ingresó Luca Klimowicz por Lucas Rodríguez (INS).

22’ST: ingresó Elías Pereyra por Nicolás Cordero (INS).

26’ST: ingresó Maximiliano Porcel por Juan Morán (GOD).

39’ST: ingresó Misael Sosa por Vicente Poggi (GOD).

43’ST: ingresó Juan Méndez por Gastón Lodico (INS).



Amonestados:

48’PT: Vicente Poggi (GOD).

4’ST: Juan Escobar (GOD).

25’ST: Elías Pereyra (INS).

32’ST: Mateo Mendoza (GOD).

39’ST: Stéfano Moreyra (INS).

49’ST: Fernando Alarcón (INS).



Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Feliciano Gambarte.