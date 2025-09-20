Intervención judicial en Crespo por video de estación de servicios que hacía apología de violencia de género

Una jueza de Paz de Crespo tomó intervención tras la difusión del video de la estación de servicios.

La jueza de Paz de Crespo, Vanesa Visconti, tomó intervención de oficio en el caso del video promocional de la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cía SRL que incluyó el secuestro de una mujer en un claro hecho de apología de la violencia de género.

En el video que se subió a las redes sociales de la empresa, se ve a dos empleados de la Estación de Servicios Shell que secuestran a una mujer –le ponen una bolsa de consorcio encima-, la meten en la cajuela de una camioneta, el dueño del vehículo cierra el habitáculo y se marcha y los dos trabajadores quedan mirando la escena mientras toman mate- como parte de una pieza promocional.

Por su parte, Aixa Contenido Digital, responsable de la producción del video, también emitió un comunicado y asumió la responsabilidad por lo sucedido. “El contenido recientemente publicado fue ideado y producido por mí”, afirmó Aixa, quien además protagonizó el video y trabaja como community manager del establecimiento.

La creadora aclaró que la intención original fue comunicar un mensaje desde un lugar positivo y cercano, pero reconoció que la forma en que fue expresado pudo dar lugar a interpretaciones distintas. “Lamento sinceramente si el mensaje causó incomodidad en algunas personas. Como mujer, comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar”, afirmó.

Luego, borró todo contenido de su cuenta de Instagram y solo dejó el comunicado en su única historia de esa red social.

El video generó repudio a nivel nacional y debió ser retirado por la firma, que además pidió públicamente disculpas por el hecho.

“No somos Fiscalía y no investigamos delito, pero intervengo conforme la Ley 10.956”, expresó la magistrada.

La magistrada tomó intervención en el marco de lo que dispone la Ley Nº 10.956, sancionada en 2022 por la Legislatura entrerriana, que promueve “la protección integral de las mujeres en el territorio entrerriano y el abordaje integral para prevenir y erradicar la violencia por razones de género, entendiendo que la misma trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”.

La jueza de Paz, Vanesa Visconti.

Esa ley garantiza el acceso a la Justicia a las mujeres sin ningún tipo de barreras, y además en su artículo 12º estipula: “Entenderá en la causa el Juez o la Jueza que resulte competente en razón de la materia según las modalidades/ámbitos de violencia contra las mujeres por razones de género, conforme lo establece la presente ley. En los casos de violencia contra la mujer por motivos de género en el ámbito doméstico serán competentes los Jueces o Juezas de Familia conforme la Ley N° 10.668 y será aplicable el procedimiento establecido en esa norma”.

Fuente: Entre Ríos Ahora