Central y Talleres repartieron puntos en su duelo en Rosario

Este domingo hubo acción por duplicado a partir de las 19 en el marco de la novena fecha de la Liga Profesional. En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibió a Talleres de Córdoba por la Zona B en un duelo que contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la presencia de Adrián Franklin en el VAR.

La primera chance clara de gol del partido fue para el visitante. Un excelente pase pinchado al área llegó a la posición de Ulises Ortegoza. Tras una gran diagonal, el atacante controló el balón, pero no llegó a definir antes de la salida de Jorge Broun, que rechazó a un costado y evitó la caída de su valla.

La siguiente llegada de la T fue con un remate desde afuera del área. Otra vez el que probó fue Ortegoza, que intentó colocar el tiro contra el poste izquierdo del arco de Fatura, que envió el balón al tiro de esquina con una gran estirada.

Rosario Central contestó con un tiro libre ejecutado por Ángel Di María al que Guido Herrera debió echarle mano para evitar que el balón ingrese contra el poste derecho. Primer aviso del Canalla.

El siguiente fue otra vez desde la pegada de Di María en un tiro de esquina que Herrera rechazó con los puños. En la continuidad de la jugada, la pelota volvió a llegarle a Di María, que esta vez envió un gran centro para Alejo Véliz. El atacante controló con el pecho y definió fuerte de derecha para el 1-0 parcial a los 44.

Ya en la segunda mitad del partido, el conjunto cordobés igualó el juego luego de un buen centro de Rubén Botta desde la derecha que la defensa del Canalla no supo despejar y Valentín Depietri aprovechó para meter en el fondo del arco defendido por Broun. A los tres ya estaban 1-1.

Central volvió a tener ventaja en el juego cuando un desborde de Gaspar Duarte por el costado derecho derivó en la expulsión por doble amarilla de Miguel Navarro. El venezolano cometió una supuesta falta desde atrás sobre el atacante del equipo rosarino que Luis Lobo Medina sancionó con expulsión.

El local había logrado ponerse en ventaja nuevamente con un gol en contra de Matías Catalán, pero el tanto se anuló por offside previo en la jugada. Luego contó con chances en los pies de Di María y Emanuel Coronel, pero al primero se lo sacó Herrera y el disparo del segundo dio en el costado externo de la red por el lado izquierdo.

El remate de Coronel terminó dentro del arco porque entró por un hueco de la red, generando cierta confusión y el tibio festejo de Di María. No hubo más: fue 1-1.

Con el empate, el Canalla quedó séptimo con 12 puntos; mientras que la T alcanzó las siete unidades y continúa en el penúltimo puesto del grupo. En la próxima jornada, Central visitará a Gimnasia de La Plata el sábado 27, desde las 14.30; mientras que los de Carlos Tévez recibirán a Sarmiento de Junín, ese mismo día desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 1-1 Talleres.



Goles:

44’PT: Alejo Véliz (CEN).

3’ST: Valentín Depietri (TAL).



Expulsado:

27’ST: Miguel Navarro (TAL).



Formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Palomino; Augusto Schott, Juan Portilla, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rubén Botta; Federico Girotti y Valentín Depietri.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

ET: ingresó Rick por Rodrigo Guth (TAL).

30’ST: ingresó Gabriel Báez por Valentín Depietri (TAL).

30’ST: ingresó Mateo Cáceres por Rubén Botta (TAL).

32’ST: ingresó Enzo Copetti por Jaminton Campaz (CEN).

40’ST: ingresó Santiago López por Gaspar Duarte (CEN).

40’ST: ingresó Giovanni Cantizano por Ignacio Malcorra (CEN).

45’ST: ingresó Francesco Lo Celso por Emanuel Coronel (CEN).

45’ST: ingresó Matías Gómez por Federico Girotti (TAL).



Amonestados:

9’PT: Ulises Ortegoza (TAL).

28’PT: Guido Herrera (TAL).

33’PT: Miguel Navarro (TAL).

33’PT: Ángel Di María (CEN).

13’ST: Rick (TAL).

17’ST: Juan Komar (CEN).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.