Invitan a una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

El ciclo La Noche de las Ciudades se realizará el sábado 27 de septiembre, desde las 20, con entrada libre y gratuita, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en Carbó y 9 de julio, Paraná. Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte y producción emprendedora. Organiza la Secretaría de Cultura de la provincia.

Se invita al público a disfrutar de una noche de cultura federal y entrerriana. Habrá stands de artesanías y productos regionales, muestra de fotografía, ballets de danzas folclóricas, música en vivo y una presentación del carnaval.

Sobre La Noche de las Ciudades

El objetivo de esta iniciativa es vincular a gestores, instituciones y organizaciones de la sociedad. Al mismo tiempo se pretende incentivar la presencia de actividades, acciones y hacedores culturales de toda la provincia, y garantizar una oferta atractiva para ser apreciada por el público en general.

Ya han participado, en distintas noches: Villa Elisa, Ramírez, Islas del Ibicuy, Ubajay, Villa del Rosario, Mansilla, San Benito, Maciá, Urdinarrain, Diamante y Chajarí, entre otros.

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! (Cultura Activa), un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, desarrolla en toda la provincia.